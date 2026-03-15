Ünlü şarkıcı Can Bonomo, 2018 yılında oyuncu Öykü Karayel ile nikah masasına oturmuştu.
KESENİN AĞZINI AÇTI
Aldıkları hediyelerle birbirlerini şımartan ikiliden Bonomo, lüks saat tutkusuyla da biliniyordu. Tam bir koleksiyoner olan Can Bonomo'ya 2023 yılında eşi Karayel, 14 bin 500 Euro (750 bin TL) değerinde Rolex marka saat almıştı. Kesenin ağzını iyice açan Karayel, geçtiğimiz aylarda da 42 bin Euro (2 milyon 100 bin TL) değerinde Audemars Piguet marka bir saat alarak eşi Bonomo'nun koleksiyonuna eklemişti.
YAKLAŞIK 2 MİLYON 700 BİN TL'LİK ÖDÜL
Gökhan Kaya'nın özel haberine göre şimdi ise Can Bonomo, dünyaca ünlü marka Vacheron Constantin'den 53 bin Euro yani yaklaşık 2 milyon 700 bin TL'ye saat alarak kendini ödüllendirdi.
KAZANCINI AKSESUARLARA YATIRIYOR
Öte yandan Bonomo'nun 40 bin Euro (2 milyon TL) değerinde yine Audemars Piguet markasına ait bir saati daha bulunuyor. Böylelikle Bonomo'nun koleksiyonundaki bilinen saatlerin değeri 8 milyon TL'ye yaklaştı. Bonomo, kazancının aksesuarlara yatırıyor.