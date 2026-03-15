ATV'de yayınlanan "A.B.İ." dizisinde canlandırdığı 'Mahinur' karakteriyle adından bahsettiren oyuncu Esra Şengünalp, önceki gün A Para'da Sinan Özedincik ve Merve Yurtyapan'ın sunumuyla yayınlanan 'Biz Bize'ye rolüyle ilgili açıklamalar yaptı.
"KENDİNİ GÖSTEREBİLECEĞİN BİR KARAKTER"
Karakterle çok yakın bağ kurduğunu söyleyen Şengünalp, şu sözleri ifade etti:
Mahinur diye biliyorlar ama 'Esra Hanım' diye hitap eden olunca mutlu oluyorum. Mahinur rolü gelmeden bir bağ kurdum aslında. Teklifin geldiği gün kızımla küçük bir tartışma yaşadım. "Tamam, artık ben susuyorum" dedim. O gün 20 yıldır hiç konuşmayan Mahinur karakteri geldi. Ve benden ilk kez konuştuğu sahnenin kaydını vermem istendi. Çok etkilendim. 'Bu rol benim' dedim ve daha önce hiç böyle hissetmemiştim. Çok sancılı da bir süreçti ama rol bana teslim edildiği için çok mutluyum. Bir oyuncu için oynaması keyifli, kendini gösterebileceğin bir karakter.
"SAÇLARIM UZUNDU KESME KARARI VERMEM ZOR OLMADI"
Şengünalp, kısa saçlı hali için yapay zeka ile sunum yapıldığını dile getirerek"Şok oldum o kadar beklemiyordum. Saçlarım uzundu, kesme kararı vermem zor olmadı. Kızımı ikna etmekte biraz zorlandım. Çünkü bu rol sürecinde ani işitme kaybı gibi bir şey yaşadım. Psikolojik de olabilir bilemiyorum. O süreçte hastaneye gidip geliyordum. Üstüne saç kesilme kararı gelince kızım etkilendi bundan. Ama sonra pedagoglarla çözdük."dedi.
"EZBERE ODAKLANMAM GEREKEN BİR DURUM OLMADI"
Esra Şengünalp, "Çoğu oyuncu gibi ezbere odaklanmam gereken bir durum olmadı şimdilik ama bu bana çok daha fazla oyuna dramaturjiye karaktere daha fazla girmemi sağladı."şeklinde ifade etti.
"ABLA KARDEŞ BU GEMİYİ GÜZEL YÜRÜTÜYORUZ"
Esra Şengünalp dizide kardeşini oynayan Afra Saraçoğlu için,"Enerjimiz çok tuttu. Abla kardeş bu gemiyi güzel yürütüyoruz. Birbirimizin omzunda ağladığımız sahneler daha çok ama umarım keyifli sahnelerimiz de olur"açıklamasında bulundu.
REYTİNGLERİN ZİRVESİNDE
Yayınlandığı ilk günden itibaren reytinglerin zirvesinde yer alan "A.B.İ." yeni bölümleri ile her Salı saat 20.00'de atv'de izleyici ile buluşuyor.