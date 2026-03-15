Esra Şengünalp'in canlandırdığı Mahinur karakterinden bir kare / Fotoğraflar sosyal medyadan ve Takvim arşivden alınmıştır.

"KENDİNİ GÖSTEREBİLECEĞİN BİR KARAKTER"

Karakterle çok yakın bağ kurduğunu söyleyen Şengünalp, şu sözleri ifade etti:

Mahinur diye biliyorlar ama 'Esra Hanım' diye hitap eden olunca mutlu oluyorum. Mahinur rolü gelmeden bir bağ kurdum aslında. Teklifin geldiği gün kızımla küçük bir tartışma yaşadım. "Tamam, artık ben susuyorum" dedim. O gün 20 yıldır hiç konuşmayan Mahinur karakteri geldi. Ve benden ilk kez konuştuğu sahnenin kaydını vermem istendi. Çok etkilendim. 'Bu rol benim' dedim ve daha önce hiç böyle hissetmemiştim. Çok sancılı da bir süreçti ama rol bana teslim edildiği için çok mutluyum. Bir oyuncu için oynaması keyifli, kendini gösterebileceğin bir karakter.