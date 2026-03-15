SIK SORULAN SORULAR

Orhan Gencebay kimdir?

▶Usta sanatçı, 4 Ağustos 1944 yılında Samsun'da dünyaya gelmiştir. Gerçek soyadı ise sanılanın aksine Kencebay'dır.

Müzik yolculuğuna ilk nasıl başladı?

▶Müziğe henüz 6 yaşındayken Batı müziği eğitimiyle adım attı. Rus konservatuvarı mezunu Emin Tarakçı'dan keman ve mandolin dersleri aldı. Bağlama ile ise 7 yaşında tanıştı.

İlk bestesini kaç yaşında yaptı?

▶Müzik dehası olduğunu çocuk yaşlarda kanıtlayan Gencebay, ilk bestesi olan "Kara Kaşlı Esmerdi Kim Bilir Kimi Sevdi"yi yaptığında sadece 10 yaşındaydı.