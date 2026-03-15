Orhan Gencebay'dan gönülleri fetheden hareket: 13 yaşındaki çocuk için bağlamasını sattı

Orhan Gencebay, 13 yaşındaki bir çocuğun tedavi masrafları için bağlamasını sattı. Darülaceze'deki iftar programında enstrümanını teslim eden Gencebay, bu anlamlı hareketiyle dikkat çekti.

Orhan Gencebay'dan gönülleri fetheden hareket: 13 yaşındaki çocuk için bağlamasını sattı
  • Orhan Gencebay, 13 yaşındaki bir çocuğun tedavisine destek olmak için bağlamasını satışa çıkardı.
  • Darülacezede düzenlenen iftar programında Orhan Gencebay ve bağlamayı satın alan Servet Şan buluştu.

Türk Müziği'nin efsane ismi Orhan Gencebay, bu defa şarkılarıyla değil, gönülleri fetheden vefasıyla adından söz ettirdi.

BAĞLAMASINI SATIŞA ÇIKARDI

Günaydın'ın haberine göre ünlü sanatçı Orhan Gencebay 13 yaşındaki bir çocuğun tedavisine destek olmak amacıyla bağlamasını satışa çıkardı.

Orhan Gencebay'dan gönülleri fetheden hareket: 13 yaşındaki çocuk için bağlamasını sattı-3

SANATÇININ ANLAMLI DESTEĞİ

Darülacezede düzenlenen iftar programında bağlamayı alan Servet Şan ile Gencebay bir araya geldi. Sanatçının anlamlı desteği oldukça dikkat çekti.

Orhan Gencebay'dan gönülleri fetheden hareket: 13 yaşındaki çocuk için bağlamasını sattı-4

SIK SORULAN SORULAR

Orhan Gencebay kimdir?

▶Usta sanatçı, 4 Ağustos 1944 yılında Samsun'da dünyaya gelmiştir. Gerçek soyadı ise sanılanın aksine Kencebay'dır.

Müzik yolculuğuna ilk nasıl başladı?

▶Müziğe henüz 6 yaşındayken Batı müziği eğitimiyle adım attı. Rus konservatuvarı mezunu Emin Tarakçı'dan keman ve mandolin dersleri aldı. Bağlama ile ise 7 yaşında tanıştı.

İlk bestesini kaç yaşında yaptı?

▶Müzik dehası olduğunu çocuk yaşlarda kanıtlayan Gencebay, ilk bestesi olan "Kara Kaşlı Esmerdi Kim Bilir Kimi Sevdi"yi yaptığında sadece 10 yaşındaydı.

Orhan Gencebay'dan gönülleri fetheden hareket: 13 yaşındaki çocuk için bağlamasını sattı-5

Sadece Türk müziği ile mi ilgilendi?

▶Hayır. Gencebay, 16 yaşından itibaren caz ve rock müziğine merak saldı. Hatta batı nefesli sazlar orkestrasında tenor saksofon çalarak müzikal yelpazesini genişletti.

Hangi enstrümanlarda ustalaşmıştır?

▶Gencebay; bağlama, yaylı tambur, keman, mandolin ve saksofon başta olmak üzere pek çok enstrümana hakimdir.

