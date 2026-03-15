Türk Müziği'nin efsane ismi Orhan Gencebay, bu defa şarkılarıyla değil, gönülleri fetheden vefasıyla adından söz ettirdi.
BAĞLAMASINI SATIŞA ÇIKARDI
Günaydın'ın haberine göre ünlü sanatçı Orhan Gencebay 13 yaşındaki bir çocuğun tedavisine destek olmak amacıyla bağlamasını satışa çıkardı.
SANATÇININ ANLAMLI DESTEĞİ
Darülacezede düzenlenen iftar programında bağlamayı alan Servet Şan ile Gencebay bir araya geldi. Sanatçının anlamlı desteği oldukça dikkat çekti.
SIK SORULAN SORULAR
Orhan Gencebay kimdir?
▶Usta sanatçı, 4 Ağustos 1944 yılında Samsun'da dünyaya gelmiştir. Gerçek soyadı ise sanılanın aksine Kencebay'dır.
Müzik yolculuğuna ilk nasıl başladı?
▶Müziğe henüz 6 yaşındayken Batı müziği eğitimiyle adım attı. Rus konservatuvarı mezunu Emin Tarakçı'dan keman ve mandolin dersleri aldı. Bağlama ile ise 7 yaşında tanıştı.
İlk bestesini kaç yaşında yaptı?
▶Müzik dehası olduğunu çocuk yaşlarda kanıtlayan Gencebay, ilk bestesi olan "Kara Kaşlı Esmerdi Kim Bilir Kimi Sevdi"yi yaptığında sadece 10 yaşındaydı.
Sadece Türk müziği ile mi ilgilendi?
▶Hayır. Gencebay, 16 yaşından itibaren caz ve rock müziğine merak saldı. Hatta batı nefesli sazlar orkestrasında tenor saksofon çalarak müzikal yelpazesini genişletti.
Hangi enstrümanlarda ustalaşmıştır?
▶Gencebay; bağlama, yaylı tambur, keman, mandolin ve saksofon başta olmak üzere pek çok enstrümana hakimdir.