Bedri Güntay ile boşanma kararı alan Pelin Karahan'dan dikkat çeken açıklama: “Biz hayat arkadaşıyız”

12 yıllık evliliklerini sonlandırma kararı alan Pelin Karahan ve Bedri Güntay magazin gündeminde konuşulmaya devam ediyor. Evlerini ayıran çiftin boşanma sürecini sakin şekilde yürüttüğü öğrenildi. Karahan ise “Biz hayat arkadaşıyız” sözleriyle dikkat çekti.

Oyuncu Pelin Karahan ile iş insanı Bedri Güntay, 12 yıllık evliliklerini sonlandırma kararı aldı.

EVLERİ AYIRDILAR

2014 yılında nikah masasına oturan çiftin evlerini ayırdığı ve boşanma sürecini başlattığı öğrenildi.

SÜRECİ SAKİN VE SAYGILI BİR ŞEKİLDE YÜRÜTECEKLER

İki çocuk sahibi olan çiftin Ali Demir ve Eyüp Can adında iki oğlu bulunuyor. Karahan ve Güntay'ın bir süredir fikir ayrılıkları yaşadığı, ancak çocuklarını düşünerek süreci daha sakin ve saygılı bir şekilde yürütmeye çalıştıkları belirtildi.

"AİLEVİ MESELELER HASSAS KONULAR"

Ayrı yaşamaya başlayan çiftin boşanma kararını çevrelerine de bildirdiği konuşulurken ünlü oyuncu açıklamasında,"Ailevi meseleler hassas konular o yüzden güzel götürmeye çalışıyoruz bu süreci. Bir netlik olursa haberleşiriz. Bedri çocuklarımın babası, bu süreçte tabii ki görüşüyorum. Biz hayat arkadaşıyız" ifadelerini kullandı.

BOŞANMALARININ NASIL OLACAĞI MERAK KONUSU

Uzun yıllardır magazin dünyasının örnek çiftleri arasında gösterilen Pelin Karahan ve Bedri Güntay'ın boşanma sürecinin nasıl ilerleyeceği ise merak konusu olmaya devam ediyor.

