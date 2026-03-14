Oyuncu 'Poyraz Karayel', 'Kuruluş Osman', 'Çemberimde Gül Oya', 'Ezel' ve 'Tatar Ramazan' gibi dizilerde rol almıştı.

Ünlü oyuncu Kanbolat Görkem Arslan, 11 Şubat gecesi geçirdiği kalp kriziyle nedeniyle vefat etti. 'Poyraz Karayel', 'Kuruluş Osman' ve 'Çemberimde Gül Oya' gibi unutulmaz projelerin yıldızı, Zincirlikuyu'da toprağa verildi. Acısı ilk günkü gibi taze olan eşi Hicran Akın'dan ise duygu yüklü bir paylaşım geldi.

Eşiyle olan bir karesini paylaşan Akın, kelimelerin kifayetsiz kaldığı o satırları kaleme aldı:"Sırça köşkümün koca şahini, sevgisi pek, coşkusu derya deniz sevgilim… Ne desem kederime denk değil. Zaman geçer, hakikat kalır. Bu dünyadan bir Kanbolat geçti… İyi ki can parem. Göçtüğüne değsin kocam."