Kanbolat Görkem Arslan’ın eşinden yürek yakan paylaşım

Oyuncu Kanbolat Görkem Arslan’ın vefatı sonrası eşi Hicran Akın’dan yürek yakan paylaşım geldi. "Sırça köşkümün koca şahini" sözleriyle veda eden Akın'ın mesajı kısa sürede gündem oldu.

  • Oyuncu 'Poyraz Karayel', 'Kuruluş Osman', 'Çemberimde Gül Oya', 'Ezel' ve 'Tatar Ramazan' gibi dizilerde rol almıştı.

Ünlü oyuncu Kanbolat Görkem Arslan, 11 Şubat gecesi geçirdiği kalp kriziyle nedeniyle vefat etti. 'Poyraz Karayel', 'Kuruluş Osman' ve 'Çemberimde Gül Oya' gibi unutulmaz projelerin yıldızı, Zincirlikuyu'da toprağa verildi. Acısı ilk günkü gibi taze olan eşi Hicran Akın'dan ise duygu yüklü bir paylaşım geldi.

Eşiyle olan bir karesini paylaşan Akın, kelimelerin kifayetsiz kaldığı o satırları kaleme aldı:"Sırça köşkümün koca şahini, sevgisi pek, coşkusu derya deniz sevgilim… Ne desem kederime denk değil. Zaman geçer, hakikat kalır. Bu dünyadan bir Kanbolat geçti… İyi ki can parem. Göçtüğüne değsin kocam."

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı, paylaşıma yoğun ilgi göstererek acılı eşe bir kez daha başsağlığı diledi.

Kanbolat Görkem Arslan neden öldü?

Ünlü oyuncu, 11 Şubat tarihinde Beyoğlu'ndaki evinde aniden rahatsızlandı ve hastaneye kaldırıldı. Oyuncu tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kanbolat Görkem Arslan'ın eşi kimdir?

Arslan'ın eşi Hicran Akın'dır.

Hangi dizilerde rol aldı?

'Çemberimde Gül Oya', 'Poyraz Karayel', 'Yer Gök Aşk', 'Ezel', 'Kuruluş Osman' ve 'Tatar Ramazan' gibi dizilerde rol almıştır.

