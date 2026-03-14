MERAK EDİLENLER

Şevket Altuğ aslen nereli ve kaç yaşında?

Şevket Altuğ, Balıkesir'in Bandırma ilçesinde dünyaya gelmiştir. 13 Mart 1943 doğumlu olan usta sanatçı, bugün itibarıyla 83. yaşını kutlamaktadır.

Usta oyuncu hangi okullardan mezun oldu?

Altuğ, Galatasaray Lisesi mezunudur. Lisans eğitimini ise İstanbul Üniversitesi Sinema ve Konservatuvar Bölümü'nde tamamlayarak tiyatro temelli bir kariyere imza atmıştır.

Kariyerine ilk nerede başladı ve ilk dizisi hangisidir?

Sanat hayatına 1962 yılında tiyatro sahnelerinde "merhaba" diyen efsane isim, kamera karşısına ilk kez 'Seyahatname' adlı diziyle geçmiştir. Ayrıca kariyerinin bir döneminde tam beş yıl boyunca reklam filmlerinin aranan yüzü olmuştur.

Şevket Altuğ evli mi, çocuğu var mı?

Özel hayatını her zaman gözlerden uzak yaşayan Altuğ, 1971 yılında Jale Altuğ ile hayatını birleştirmiştir. 55 yıllık mutlu bir evliliği olan usta oyuncu, 2 çocuk babasıdır.