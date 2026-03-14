Türk televizyonlarının 'Süper Baba'sı, Yeşilçam'ın unutulmaz yüzü Şevket Altuğ, uzun süren sessizliğini doğum gününde bozdu. Yedi Bela Hüsnü, Hababam Sınıfı, Gülen Gözler ve Tokatçı gibi efsane filmlerin mimarı, 83. yaşını pasta mumlarını üfleyerek kutladı.
TEKLİFLERİ ELİNİN TERSİYLE İTTİ!
Son olarak 2002 yılında "Unutma Beni" dizisiyle evlerimize konuk olan usta sanatçı, o günden beri gelen tüm proje tekliflerine "Veto" dedi. Bodrum'da gözlerden uzak bir yaşam süren Altuğ, doğum gününe özel paylaştığı fotoğrafla gündeme geldi.
ÜNLÜLERDEN TEBRİK YAĞMURU!
Altuğ'un paylaşımı kısa sürede beğeni rekoru kırarken, sanat dünyasının ünlü isimleri de yorumlarda buluştu.
Deniz Seki:"Ah yıllar... Çocukluğum evinizde geçmişti, iyi ki doğdun abiciğim!"
Onur Buldu:"İyi ki doğdun Şevket Abi, sizi çok seviyoruz."
Aralarında Özlem Türkad, Songül Öden Şebnem Bozoklu, Ata Demirer'in de bulunduğu birçok ünlü isim Yeşilçam yıldızının yeni yaşını kutladı.
📱 SOSYAL MEDYA YORUMLARI: "ASLAN GİBİ!"
"Biz seninle büyüdük Süper Baba, Allah sana uzun ömürler versin."
"Hala o bakışlar aynı, karizma hiç eksilmemiş."
"Şimdiki oyunculara ders niyetine izletilmesi gereken bir değer."
"Bodrum yaramış!"
MERAK EDİLENLER
Şevket Altuğ aslen nereli ve kaç yaşında?
Şevket Altuğ, Balıkesir'in Bandırma ilçesinde dünyaya gelmiştir. 13 Mart 1943 doğumlu olan usta sanatçı, bugün itibarıyla 83. yaşını kutlamaktadır.
Usta oyuncu hangi okullardan mezun oldu?
Altuğ, Galatasaray Lisesi mezunudur. Lisans eğitimini ise İstanbul Üniversitesi Sinema ve Konservatuvar Bölümü'nde tamamlayarak tiyatro temelli bir kariyere imza atmıştır.
Kariyerine ilk nerede başladı ve ilk dizisi hangisidir?
Sanat hayatına 1962 yılında tiyatro sahnelerinde "merhaba" diyen efsane isim, kamera karşısına ilk kez 'Seyahatname' adlı diziyle geçmiştir. Ayrıca kariyerinin bir döneminde tam beş yıl boyunca reklam filmlerinin aranan yüzü olmuştur.
Şevket Altuğ evli mi, çocuğu var mı?
Özel hayatını her zaman gözlerden uzak yaşayan Altuğ, 1971 yılında Jale Altuğ ile hayatını birleştirmiştir. 55 yıllık mutlu bir evliliği olan usta oyuncu, 2 çocuk babasıdır.