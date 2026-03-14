İkinci Bahar dizisinin yıldızları, yıllar sonra bir araya gelerek nostalji rüzgarları estirdi. Usta sanatçılar Türkan Şoray, Şener Şen, Deniz Türkali, Emel Sayın, Devin Özgür Çınar ve Nilgün Öneş'i aynı karede buluşturan bu özel an, sosyal medyada büyük ilgi gördü.
SAMİMİYET KAREYE YANSIDI!
Buluşmanın en dikkat çeken detayı ise İkinci Bahar dizisinde birlikte rol alan Türkan Şoray, Şener Şen ve Devin Özgür Çınar'ın yıllar içindeki değişmeyen samimiyetleri oldu. Usta isimlerin neşeli halleri, dizinin hayranlarını geçmişe götürdü.
Nilgün Öneş, o anlara ait kareleri "Şahane misafirlerimiz ve biz" notuyla sosyal medya hesabında takipçilerinin beğenisine sundu.
📱 SOSYAL MEDYA YIKILDI: "ASALETİN RESMİ"
Dev kadronun bir araya geldiği fotoğraf karesinin altına binlerce yorum yağdı. İşte o yorumlardan bazıları:
"Gerçek şampiyonlar ligi budur, gözlerim doldu!"
"Böyle bir kadro bir daha zor gelir, her biriniz birer hazinesiniz."
"Kulaklarımızda dizinin jenerik müziği çalıyor"
"Asaletin ve samimiyetin karesi. Hep var olun!"