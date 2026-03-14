ESRA EROL "İlber Ortaylı'nın ölüm haberi içime boğazımda düğümlenen ağır bir sızı gibi oturdu. Bazı insanlar vardır... Onların ölümsüz olmasını istersiniz. Hep var olsunlar, hep anlatsınlar, hep öğretsinler. Çünkü bir milletin hafızasını diri tutan nadir insanlardır. Türkiye bugün yalnızca bir insanı değil, bir tarih dehasını, bir kültür hazinesini kaybetti. Çok üzgünüm."

HÜLYA KOÇYİĞİT "Bazı insanlar vardır; sadece yaşadıkları döneme değil, bir milletin hafızasına iz bırakırlar. İlber Ortaylı hocamız da işte o izi bırakan, bu toprakların yetiştirdiği en kıymetli ilim insanlarından biriydi.Güler yüzü, bilge tavrıyla, insan sevgisi, ülke sevgisiyle tarihi sadece anlatmadı; sevdirdi, düşündürdü ve anlamlandırdı. Onu dinleyen herkes, geçmişin derin kökleri ile yeniden buluştu. Bilgi ve tecrübeyle dolu değerli hazinesi ile nesillere ışık tuttu.İmza attığı sayısız eser, yetiştirdiği onlarca öğrenci, fikirleri, bıraktığı izler ile kültür hayatımıza büyük bir miras bıraktı.İlber Ortaylı hocamızı saygı, minnet ve rahmetle anıyorum. Türk kültür ve tarih dünyasına kattıkları asla unutulmayacak. Mekanı cennet olsun."

NEBAHAT ÇEHRE "Bazı insanlar sadece bilgi değil, aynı zamanda bir kültür taşır. Sayın İlber Ortaylı da böyle bir isimdi. Kendisiyle yaptığımız sohbeti ve bıraktığı izleri saygıyla hatırlayacağım…Ülkemizin başı sağ olsun"

ARMAĞAN ÇAĞLAYAN "Güle güle hocam...Tüm öğrettikleriniz ve hayatıma kattıklarınız için minnetle... Yattığınız yer incitmesin..."