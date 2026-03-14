Duayen tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Ortaylı'nın kız kardeşi Nuriye Ortaylı'dan gelen paylaşım ise sosyal medyayı adeta kelimelerin tükendiği bir sessizliğe dönüştürdü.
Nuriye Ortaylı'nın,"Leylak zamanına da az kalmıştı..." sözleri, usta tarihçinin baharı göremeden aramızdan ayrılışının buruk bir nişanesi olarak hafızalara kazındı.
SANAT DÜNYASINDAN TAZİYE MESAJLARI
İlber Ortaylı'nın kaybı yalnızca ailesini ve yakın çevresini değil, onun fikirlerinden ve üslubundan ilham alan milyonları da derinden sarstı. Sinemadan müziğe, tiyatrodan edebiyata kadar çok sayıda ünlü isim, sosyal medya hesapları üzerinden usta tarihçi için veda mesajları yayınladı.
İşte usta tarihçinin ardından gelen o yürek burkan veda mesajları ve ünlülerin paylaşımları...
ESRA EROL
"İlber Ortaylı'nın ölüm haberi içime boğazımda düğümlenen ağır bir sızı gibi oturdu. Bazı insanlar vardır... Onların ölümsüz olmasını istersiniz. Hep var olsunlar, hep anlatsınlar, hep öğretsinler. Çünkü bir milletin hafızasını diri tutan nadir insanlardır. Türkiye bugün yalnızca bir insanı değil, bir tarih dehasını, bir kültür hazinesini kaybetti. Çok üzgünüm."
HÜLYA KOÇYİĞİT
"Bazı insanlar vardır; sadece yaşadıkları döneme değil, bir milletin hafızasına iz bırakırlar. İlber Ortaylı hocamız da işte o izi bırakan, bu toprakların yetiştirdiği en kıymetli ilim insanlarından biriydi.Güler yüzü, bilge tavrıyla, insan sevgisi, ülke sevgisiyle tarihi sadece anlatmadı; sevdirdi, düşündürdü ve anlamlandırdı. Onu dinleyen herkes, geçmişin derin kökleri ile yeniden buluştu. Bilgi ve tecrübeyle dolu değerli hazinesi ile nesillere ışık tuttu.İmza attığı sayısız eser, yetiştirdiği onlarca öğrenci, fikirleri, bıraktığı izler ile kültür hayatımıza büyük bir miras bıraktı.İlber Ortaylı hocamızı saygı, minnet ve rahmetle anıyorum. Türk kültür ve tarih dünyasına kattıkları asla unutulmayacak. Mekanı cennet olsun."
NEBAHAT ÇEHRE
"Bazı insanlar sadece bilgi değil, aynı zamanda bir kültür taşır. Sayın İlber Ortaylı da böyle bir isimdi. Kendisiyle yaptığımız sohbeti ve bıraktığı izleri saygıyla hatırlayacağım…Ülkemizin başı sağ olsun"
ARMAĞAN ÇAĞLAYAN
"Güle güle hocam...Tüm öğrettikleriniz ve hayatıma kattıklarınız için minnetle... Yattığınız yer incitmesin..."
CELİL NALÇAKAN
"Ah be hocam… Kahvaltı arkadaşım… Nurlar içinde uyu."
ŞENAY AKAY
"Böylesine değerli insanı tanımış olmaktan gurur duyuyorum. Bir çok insanın olduğu gibi benim de hayatıma dokunan biriydi. Kendisine Allah'tan Rahmet, ailesine, yakınlarına ve sevenlerine baş sağlığı diliyorum. Başımız sağ olsun."
SILA GENÇOĞLU
"İçten içe gideceği günden hep korktum. Bugün o günmüş meğer. Hafızamızı kaybettiğimiz gün. Yeri dolmayacak bir değer, bir okyanus. Bize kattıklarınız için teşekkür az kalır. Sizi daima sevgiyle, saygıyla anacağım. Nur içinde yatın."
AYDAN ŞENER
"Mekanın cennet olsun sevgili İlber Ortaylı.."
EROL EVGİN
"İlber Ortaylı çok değerli bir tarihçi ve bilim insanıydı. Sözünü hiç esirgemeyen, gerçek bir entellektüeldi. Yaşamın her alanında düşüncelerini özgürce paylaşırdı. Bazen de çok esprili yorumlarıyla bizi hem güldürür hem düşündürürdü. Ortak dostumuz Prof. Dr. Kinyas Kartal'ın evinde bir yemekte İlber Hoca ve Emel Sayın ile buluşmuş tatlı ve derin sohbetinden yararlanmıştık. Daha sonra görüşmek kısmet olmadı. Çok; ama çok üzgünüm. Milletimizin başı sağ olsun. Mekanı cennet olsun."
ARAS BULUT İYNEMLİ
"Hocaların hocası... Allah rahmet eylesin, mekanın cennet olsun"
ÖZGE ÖZDER
"Hoşçakalın hocam, sizi hep sevgi ve hayranlıkla anacağım. Bu ülkeye değer kattınız. Hoşcakalın"
ATA DEMİRER
"Çok üzgünüm...
Milletimizin başı sağ olsun.
Allahtan rahmet, ailesine sabırlar dilerim.
Öğrettikleri, nasihatları, derin bilgisi, mizahı hoş görüsü ile kalbimizde yeri tartışılmaz ve unutulmaz!
Hep özleyeceğiz sizi hocam"