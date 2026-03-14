TAKVİM'den Aydın Hamza'nın haberine göre; müzisyen Emir Ersoy ile evli olan Gökçe Bahadır, önceki gün küçük Bebek'te bir güzellik merkezi çıkışı objektiflere yansıdı. Bahadır, "Bu aralar eşimle birlikte vakit geçiriyorum. Yapımcılık şirketi kurduk, şimdi o işlerle uğraşıyorum"dedi.
Gazetecilerin, "Melike Şahin, oyunculuk ve şarkıcılık saygın bir meslek olmadığını ve insanların bu mesleği yapanlara saygı duymadığını söyledi. Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz?" sorusuna, "Ben kendi mesleğime çok saygı duyuyorum. O yüzden mesleğimi çok dikkat ederek ve hassas bir şekilde icra etmeye özen gösteriyorum. Ben kendimi sahnede de oyunculukta da çok beğeniyorum"dedi.
Bahadır, hem oyunculuk hem de şarkıcılık yaparak kariyerini sürdürüyor.
Gökçe Bahadır'ın eşi Emir Ersoy kimdir?
Emir Ersoy, piyanist, aranjör ve yapımcıdır. Çift, 2022 yılında dünyaevine girmiştir.
