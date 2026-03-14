Sanatçı, usta oyuncu Ergun Uçucu'nun oğlu olup meslektaşı oyuncu Songül Öden ile bir dönem evliydi.

Uçucu, bir dönem Trabzon Devlet Tiyatrosu Müdürlüğü görevini yürüttü ve Kuzenlerim dizisindeki Feridun karakteriyle tanındı.

Canberk Uçucu, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümü mezunu olup Devlet Tiyatroları bünyesinde oyuncu ve yönetici olarak görev yaptı.

Oyuncu ve seslendirme sanatçısı Canberk Uçucu 57 yaşında kalp krizi nedeniyle vefat etti.

Canberk Uçucu'nun vefat haberini, yazar ve seslendirme sanatçısı Yekta Kopan sosyal medya hesabı üzerinden kamuoyuyla paylaştı. Kopan, üzüntüsünü "Çok yıkıcı bir gün. Çok genç yaşta bir veda… Ne diyeceğimi bilemiyorum"sözleriyle dile getirdi. Vefat haberi sonrası sevenleri taziye mesajları yayınladı.