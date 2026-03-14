Oyuncu Canberk Uçucu 57 yaşında vefat etti

Oyuncu ve seslendirme sanatçısı Canberk Uçucu, 57 yaşında geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Bir döneme damga vuran "Kuzenlerim" dizisinde canlandırdığı Feridun karakteriyle geniş kitlelerce tanınan sanatçının ani vefatı, sanat camiasını yasa boğdu.

  • Oyuncu ve seslendirme sanatçısı Canberk Uçucu 57 yaşında kalp krizi nedeniyle vefat etti.
  • Vefat haberini yazar ve seslendirme sanatçısı Yekta Kopan sosyal medya hesabından duyurdu.
  • Canberk Uçucu, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümü mezunu olup Devlet Tiyatroları bünyesinde oyuncu ve yönetici olarak görev yaptı.
  • Uçucu, bir dönem Trabzon Devlet Tiyatrosu Müdürlüğü görevini yürüttü ve Kuzenlerim dizisindeki Feridun karakteriyle tanındı.
  • Sanatçı, usta oyuncu Ergun Uçucu'nun oğlu olup meslektaşı oyuncu Songül Öden ile bir dönem evliydi.

Canberk Uçucu'nun vefat haberini, yazar ve seslendirme sanatçısı Yekta Kopan sosyal medya hesabı üzerinden kamuoyuyla paylaştı. Kopan, üzüntüsünü "Çok yıkıcı bir gün. Çok genç yaşta bir veda… Ne diyeceğimi bilemiyorum"sözleriyle dile getirdi. Vefat haberi sonrası sevenleri taziye mesajları yayınladı.

🎭 CANBERK UÇUCU KİMDİR? (BİYOGRAFİ)

27 Haziran 1969 Ankara doğumlu olan Canberk Uçucu, eğitimini Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümü'nde tamamladı. Devlet Tiyatroları bünyesinde oyuncu ve yönetici olarak önemli sorumluluklar üstlendi.

Kişisel BilgilerDetaylar
Doğum Tarihi27 Haziran 1969
Doğum YeriAnkara
EğitimAnkara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümü
MeslekOyuncu, Seslendirme Sanatçısı
Vefat NedeniKalp Krizi
Vefat Yaşı57

KARİYERİ VE ÖZEL HAYATI

  • Devlet Tiyatroları:Sanat hayatı boyunca Devlet Tiyatroları bünyesinde çeşitli görevler üstlendi.
  • Yöneticilik:Bir dönem Trabzon Devlet Tiyatrosu Müdürlüğü görevini yürüttü.
  • Seslendirme: Karakteristik sesiyle çok sayıda önemli projede seslendirme sanatçılığı yaptı.
  • Özel Hayatı: Meslektaşı ünlü oyuncu Songül Öden ile bir dönem evlilik gerçekleştirmişti.

MERAK EDİLENLER

Canberk Uçucu hangi dizide oynamıştı?

Canberk Uçucu, özellikle 2000'li yılların popüler dizisi Kuzenlerim'de hayat verdiği Feridun karakteriyle hafızalara kazınmıştır.

Canberk Uçucu'nun babası kim?

Canberk Uçucu, Türk tiyatrosunun ve seslendirme dünyasının efsane isimlerinden biri olan usta oyuncu Ergun Uçucu'nun oğludur.

Canberk Uçucu ve Songül Öden evli miydi?

Evet, Canberk Uçucu bir dönem meslektaşı ünlü oyuncu Songül Öden ile evlilik yapmıştır.

