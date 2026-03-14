Canberk Uçucu'nun vefat haberini, yazar ve seslendirme sanatçısı Yekta Kopan sosyal medya hesabı üzerinden kamuoyuyla paylaştı. Kopan, üzüntüsünü "Çok yıkıcı bir gün. Çok genç yaşta bir veda… Ne diyeceğimi bilemiyorum"sözleriyle dile getirdi. Vefat haberi sonrası sevenleri taziye mesajları yayınladı.
🎭 CANBERK UÇUCU KİMDİR? (BİYOGRAFİ)
27 Haziran 1969 Ankara doğumlu olan Canberk Uçucu, eğitimini Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümü'nde tamamladı. Devlet Tiyatroları bünyesinde oyuncu ve yönetici olarak önemli sorumluluklar üstlendi.
|Kişisel Bilgiler
|Detaylar
|Doğum Tarihi
|27 Haziran 1969
|Doğum Yeri
|Ankara
|Eğitim
|Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümü
|Meslek
|Oyuncu, Seslendirme Sanatçısı
|Vefat Nedeni
|Kalp Krizi
|Vefat Yaşı
|57
KARİYERİ VE ÖZEL HAYATI
MERAK EDİLENLER
Canberk Uçucu hangi dizide oynamıştı?
Canberk Uçucu, özellikle 2000'li yılların popüler dizisi Kuzenlerim'de hayat verdiği Feridun karakteriyle hafızalara kazınmıştır.
Canberk Uçucu'nun babası kim?
Canberk Uçucu, Türk tiyatrosunun ve seslendirme dünyasının efsane isimlerinden biri olan usta oyuncu Ergun Uçucu'nun oğludur.
Canberk Uçucu ve Songül Öden evli miydi?
Evet, Canberk Uçucu bir dönem meslektaşı ünlü oyuncu Songül Öden ile evlilik yapmıştır.