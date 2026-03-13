Taşacak Bu Deniz'in başrol oyuncusu Deniz Baysal, yoğun set programına güneş molası verdi. Sosyal medya hesabını aktif kullanan ünlü isim, baharın tadını çimlerin üzerinde güneşlenerek çıkardı.
DOĞAL GÜZELLİĞİYLE MEYDAN OKUDU
Paylaşımında hiçbir filtre ve makyaj kullanmayan Deniz Baysal, duru güzelliğiyle dikkat çekti. "Güneş" emojisiyle paylaştığı karesinde mutluluğu yüzüne yansıyan ünlü oyuncuya, kısa sürede binlerce beğeni ve "Doğallığın kraliçesi" yorumları geldi. Baysal'ın bu karesi, "Filtresiz ve makyajsız da star olunur" dedirtti.
SOSYAL MEDYADA DENİZ BAYSAL RÜZGARI
Deniz Baysal'ın makyajsız hali, takipçilerini adeta klavye başına kilitledi. İşte sosyal medyada yapılan bazı yorumlar:
"Makyajlıyken başkasın, makyajsızken bambaşka bir güzelsin!"
"Deniz'e güneş bile başka yakışıyor, gerçek güzellik bu işte!"
"Deniz doğallık dersi veriyor."
GÜZELLİĞİN 'ÖZ'ÜNE YOLCULUK
Deniz Baysal'ın paylaştığı bu fotoğraf, aslında bir magazin karesinden çok daha fazlasını anlattı. Son yıllarda ekranları ve sosyal medyayı kuşatan "ağır filtre" ve "yoğun makyaj" furyasına, Baysal adeta sessiz bir manifesto bıraktı.
MERAK EDİLENLER
Deniz Baysal evli mi?
Ünlü oyuncu Deniz Baysal, 2019 yılında Kolpa grubunun solisti Barış Yurtçu ile dünyaevine girmiştir.
Deniz Baysal'ın son paylaşımı neden gündem oldu?
Oyuncunun çimlerin üzerinde güneşlendiği, "sıfır makyaj" karesi, doğallığı nedeniyle sosyal medyada büyük beğeni toplamıştır.
Deniz Baysal kaç yaşında?
5 Nisan 1991 doğumlu olan Deniz Baysal, 34 yaşındadır.