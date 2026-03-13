CANLI YAYIN
Deniz Baysal'dan filtresiz güneş banyosu: Gören bir daha baktı! En doğal haliyle...

Taşacak Bu Deniz dizisinde Esme karakterini canlandıran Deniz Baysal, sosyal medya paylaşımıyla gündeme oturdu. Ünlü oyuncunun güneşlendiği anlardaki sıfır makyaj hali, takipçilerinden tam not aldı.

  • Taşacak Bu Deniz dizisinin başrol oyuncusu Deniz Baysal, set molasında çimlerin üzerinde güneşlenirken çektiği fotoğrafı sosyal medyada paylaştı.
  • Deniz Baysal, paylaştığı fotoğrafta filtre ve makyaj kullanmadı.
  • Oyuncunun doğal görünümlü paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni aldı.
  • Deniz Baysal 2019 yılında Kolpa grubunun solisti Barış Yurtçu ile evlendi.
  • 5 Nisan 1991 doğumlu olan Deniz Baysal 34 yaşında.

Taşacak Bu Deniz'in başrol oyuncusu Deniz Baysal, yoğun set programına güneş molası verdi. Sosyal medya hesabını aktif kullanan ünlü isim, baharın tadını çimlerin üzerinde güneşlenerek çıkardı.

Kaynak: Sosyal medya

DOĞAL GÜZELLİĞİYLE MEYDAN OKUDU

Paylaşımında hiçbir filtre ve makyaj kullanmayan Deniz Baysal, duru güzelliğiyle dikkat çekti. "Güneş" emojisiyle paylaştığı karesinde mutluluğu yüzüne yansıyan ünlü oyuncuya, kısa sürede binlerce beğeni ve "Doğallığın kraliçesi" yorumları geldi. Baysal'ın bu karesi, "Filtresiz ve makyajsız da star olunur" dedirtti.

Deniz Baysal'dan filtresiz güneş banyosu: Gören bir daha baktı! En doğal haliyle...-3

SOSYAL MEDYADA DENİZ BAYSAL RÜZGARI

Deniz Baysal'ın makyajsız hali, takipçilerini adeta klavye başına kilitledi. İşte sosyal medyada yapılan bazı yorumlar:

"Makyajlıyken başkasın, makyajsızken bambaşka bir güzelsin!"

"Deniz'e güneş bile başka yakışıyor, gerçek güzellik bu işte!"

"Deniz doğallık dersi veriyor."

Deniz Baysal'dan filtresiz güneş banyosu: Gören bir daha baktı! En doğal haliyle...-4

GÜZELLİĞİN 'ÖZ'ÜNE YOLCULUK

Deniz Baysal'ın paylaştığı bu fotoğraf, aslında bir magazin karesinden çok daha fazlasını anlattı. Son yıllarda ekranları ve sosyal medyayı kuşatan "ağır filtre" ve "yoğun makyaj" furyasına, Baysal adeta sessiz bir manifesto bıraktı.

Deniz Baysal'dan filtresiz güneş banyosu: Gören bir daha baktı! En doğal haliyle...-5

MERAK EDİLENLER

Deniz Baysal evli mi?

Ünlü oyuncu Deniz Baysal, 2019 yılında Kolpa grubunun solisti Barış Yurtçu ile dünyaevine girmiştir.

Deniz Baysal'ın son paylaşımı neden gündem oldu?

Oyuncunun çimlerin üzerinde güneşlendiği, "sıfır makyaj" karesi, doğallığı nedeniyle sosyal medyada büyük beğeni toplamıştır.

Deniz Baysal kaç yaşında?

5 Nisan 1991 doğumlu olan Deniz Baysal, 34 yaşındadır.

