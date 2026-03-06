TAKVİM'den Doğan Savaş'ın haberine göre; şarkıcı Çelik Erişçi, son 10 günde verdiği dört konserden elde ettiği tüm geliri Hatay'daki ihtiyaç sahiplerine bağışladığını açıkladı. Sanatçı, ay sonuna kadar konser gelirlerini benzer yardımlar için kullanmaya devam edeceğini söyledi. Önceki akşam Kıbrıs dönüşü havaalanında sevgilisi ile görüntülenen Çelik, yardımlarla ilgili konuştu.
ONLARIN MUTLULUĞU BANA YETTİ
Çelik, şunları söyledi: "Yaptığım bu yardım nedeniyle kendimi çok iyi hissediyorum. Bize çok destek verenler de oldu. Eş dost iş adamları her kes destek verdi. Sanatçı arkadaşlarım böyle bir yardım yaptılar mı pek kendilerini söylemek istemezler. Benim yapmamda bir amaç vardı ben amacıma ulaştım. Ramazan'dayız yardımlaşmanın en güzel zamanı... Zekat, fitre, sadaka bunlar dinimizin gereği olan anlaşılması en güzel şey... Ben oradaki insanların mutlu olduğunu gördüm bu da bana yetti"
Ünlü popçu yakında Samsun, Trabzon ve Erzurum'a da gideceğini söyledi. "Yardım yaptıkça içim huzur buluyor" dedi.
HATAY'DA KAPANAN VERESİYE DEFTERLERİ
Çelik Erişçi'nin daha önce de bölgede dev bir operasyona imza atmıştı. Ramazan ayında rotasını Hatay'ın ilçelerine çeviren ünlü şarkıcı, bakkal ve eczaneleri tek tek gezerek ihtiyaç sahiplerinin borçlarını kapatmıştı.
Çelik Erişçi, konuyla ilgili "Hayatımda yaptığım en keyifli ve huzur veren işlerden biri olabilir. Hatay'ın birçok ilçesinde bakkal ve eczaneleri ziyaret ettim, defterleri bir bir topladım. En çok da şuna sevindim; esnafımız sadece durumu olmayanların borçlarının kapatılmasını, işi gücü yolunda olanların hesaplarının açık bırakılmasını rica etti. Böylece ihtiyacı olan daha fazla kişiye ulaşabilecektim. Denizde bir su damlasıyım..."demişti.Çelik Hatay'da veresiye defterlerini kapattı
SANATIN İYİLEŞTİRİCİ GÜCÜ
Magazin dünyasında polemiklerin aksine böylesine somut ve insani dokunuşlar görmek, toplumun yaralarını sarmada sanatçı figürünün ne kadar kritik olduğunu bir kez daha kanıtlıyor. Çelik'in reklam kaygısından ziyade örnek olma motivasyonuyla bu yardımları açıklaması, dijital çağda iyiliğin yayılması adına kıymetli bir adım.
MERAK EDİLENLER
Çelik Erişçi hangi konserlerin gelirini bağışladı?
Sanatçı, son 10 gün içerisinde gerçekleştirdiği dört farklı konserinden elde ettiği tüm geliri Hatay'daki ihtiyaç sahiplerine bağışladığını açıklamıştır.
Yardım faaliyetleri devam edecek mi?
Evet, Çelik Erişçi ay sonuna kadar vereceği konserlerin gelirlerini de benzer yardımlar için kullanacağını ve Samsun, Trabzon, Erzurum gibi illeri ziyaret edeceğini belirtmiştir.
Çelik Hatay'da başka ne tür yardımlar yapmıştı?
Hatay'daki bakkal ve eczaneleri gezerek ihtiyaç sahiplerinin veresiye borçlarını kapatmış, gıda kolisi ve fitre dağıtımları gerçekleştirmiştir.