Çelik, o anları sosyal medya hesabında yayınladı. (Fotoğraflar: Sosyal medya)

Çelik Erişçi, konuyla ilgili "Hayatımda yaptığım en keyifli ve huzur veren işlerden biri olabilir. Hatay'ın birçok ilçesinde bakkal ve eczaneleri ziyaret ettim, defterleri bir bir topladım. En çok da şuna sevindim; esnafımız sadece durumu olmayanların borçlarının kapatılmasını, işi gücü yolunda olanların hesaplarının açık bırakılmasını rica etti. Böylece ihtiyacı olan daha fazla kişiye ulaşabilecektim. Denizde bir su damlasıyım..."demişti.

Çelik Hatay'da veresiye defterlerini kapattı

SANATIN İYİLEŞTİRİCİ GÜCÜ

Magazin dünyasında polemiklerin aksine böylesine somut ve insani dokunuşlar görmek, toplumun yaralarını sarmada sanatçı figürünün ne kadar kritik olduğunu bir kez daha kanıtlıyor. Çelik'in reklam kaygısından ziyade örnek olma motivasyonuyla bu yardımları açıklaması, dijital çağda iyiliğin yayılması adına kıymetli bir adım.