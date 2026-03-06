Türk pop müziğinin efsane isimlerinden Çelik, Ramazan ayında rotasını Hatay'a çevirdi. İhtiyaç sahiplerine gıda kolisi ve fitre ulaştırmakla kalmayan sanatçı, ilçeleri gezerek bakkal ve eczanelerdeki veresiye defterlerini topladı. Dar gelirli vatandaşların borçlarını ödeyerek onlara nefes aldıran Çelik, bu deneyimin kendisi için tarif edilemez bir huzur kaynağı olduğunu belirtti.

Yardım faaliyeti sırasında Çelik'i en çok etkileyen ise Hatay esnafının tavrı oldu. Esnaflar, ünlü sanatçıdan sadece gerçekten ödeme gücü olmayanların borçlarını kapatmasını istedi. İşi gücü yerinde olanların hesaplarının açık bırakılmasını rica eden esnaf sayesinde, yardımın çok daha fazla gerçek ihtiyaç sahibine ulaşması sağlandı.

Çelik Hatay'da veresiye defterlerini kapattı

"DENİZDE BİR SU DAMLASIYIM"

Yaşadığı bu anlamlı süreci paylaşan Çelik, mütevazı bir açıklama yaparak şu ifadeleri kullandı: "Hayatımda yaptığım en keyifli ve huzur veren işlerden biri olabilir. Hatay'ın birçok ilçesinde bakkal ve eczaneleri ziyaret ettim, defterleri bir bir topladım. En çok da şuna sevindim; esnafımız sadece durumu olmayanların borçlarının kapatılmasını, işi gücü yolunda olanların hesaplarının açık bırakılmasını rica etti. Böylece ihtiyacı olan daha fazla kişiye ulaşabilecektim. Denizde bir su damlasıyım..."