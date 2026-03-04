Çağla Şıkel ve Emre Altuğ’dan oğullarıyla yeni poz: Eski eşler bir arada!

Şıkel, oğlu Uzay'ın yeni yaşını şu içten sözlerle kutlamıştı: "İyi ki doğdun iyi ki varsın Uzay'ım… Seni çok seviyorum, seni çok seviyoruz. Şansın bahtın yolun açık olsun. Rabbim hep iyi insanlarla karşılaştırsın"

DOSTLUK BAKİ: 2008'DEN BUGÜNE UZANAN BAĞ Çağla Şıkel ve Emre Altuğ, 4 yıllık birlikteliklerini 2008 yılında nikah masasına taşımış; bu evlilikten Kuzey ve Uzay adında iki erkek evlat sahibi olmuştu. 2015 yılında boşanma kararı alan çift, o günden bu yana "arkadaş kalabilen eski eşler" modelinin en başarılı örneklerinden biri olarak gösteriliyor. Sadece doğum günlerinde değil, çocuklarının okul ve sosyal hayatındaki tüm önemli dönemeçlerde bir arada bulunuyorlar.