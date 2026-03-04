Çağla Şıkel ve Emre Altuğ’dan oğullarıyla yeni poz: Eski eşler bir arada!
2015 yılında yollarını ayıran Çağla Şıkel ve Emre Altuğ, küçük oğulları Uzay'ın 14. yaş günü kutlamasında yeniden bir araya geldi. Yıllardır çocukları için sergiledikleri örnek ebeveynlik duruşunu bozmayan ikili, sosyal medyada paylaştıkları kareyle dikkat çekti.
Manken Çağla Şıkel ve şarkıcı Emre Altuğ, 2 Mart 2012 tarihinde dünyaya gelen küçük oğulları Uzay'ın yeni yaşını ailece kutladı. 11 yıl önce evliliklerini sonlandırmış olmalarına rağmen, çocuklarının özel günlerinde her zaman yan yana gelmeyi sürdüren eski eşler, bu geleneği bozmadı. Uzay'ın doğum gününde, Şıkel ve Altuğ'un mutluluğu objektiflere yansıdı.
ÇAĞLA ŞIKEL'DEN DUYGUSAL PAYLAŞIM: "ANNESİNİN GÜLÜ"
Çağla Şıkel, Emre Altuğ'un da yer aldığı aile pozunu şu notla sosyal medya hesabında yayınladı:"Annesinin gülü, annesinin baharı, güneşi, yazı..."
ARKADAŞLARLA PARTİ: "ŞANSIN BAHTIN AÇIK OLSUN"
Annelik kimliği ile sık sık sosyal medyada takdir toplayan paylaşımlar yapan Çağla Şıkel, geçtiğimiz günlerde de Uzay'ın doğum gününü oldukça duygusal bir kutlama ile taçlandırmıştı. Arkadaşları ve ailesiyle birlikte özel bir parti organize eden ünlü sunucu, bu keyifli anları Instagram hesabı üzerinden takipçilerinin beğenisine sunmuştu.
Şıkel, oğlu Uzay'ın yeni yaşını şu içten sözlerle kutlamıştı:
"İyi ki doğdun iyi ki varsın Uzay'ım… Seni çok seviyorum, seni çok seviyoruz. Şansın bahtın yolun açık olsun. Rabbim hep iyi insanlarla karşılaştırsın"
DOSTLUK BAKİ: 2008'DEN BUGÜNE UZANAN BAĞ
Çağla Şıkel ve Emre Altuğ, 4 yıllık birlikteliklerini 2008 yılında nikah masasına taşımış; bu evlilikten Kuzey ve Uzay adında iki erkek evlat sahibi olmuştu. 2015 yılında boşanma kararı alan çift, o günden bu yana "arkadaş kalabilen eski eşler" modelinin en başarılı örneklerinden biri olarak gösteriliyor. Sadece doğum günlerinde değil, çocuklarının okul ve sosyal hayatındaki tüm önemli dönemeçlerde bir arada bulunuyorlar.
MAGAZİN DÜNYASINDA NADİR BİR TABLO
Çağla Şıkel ve Emre Altuğ'un sergilediği bu tablo, magazin dünyasında alışık olduğumuz olaylı ayrılıkların çok uzağında bir olgunluk barındırıyor. Boşanmanın üzerinden 11 yıl geçmesine rağmen, ebeveynlik sorumluluğunu eş olma sıfatından tamamen ayırabilmeleri, çocukları Kuzey ve Uzay'ın sağlıklı gelişimi için büyük önem taşıyor.
