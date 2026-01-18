Ünlü oyuncu Çağla Şikel: ‘Sörf hayatımı değiştirdi’

Çağla Şikel, Semiramis Pekkan'ın YouTube programına konuk oldu. Çeşme'de sörf yaptığını ve bu sporun kendisini değiştirdiğini söyleyen Şıkel, "Sörften sonra çok daha iyi bir insan oldum. Hiç kimseyi hatta kendimi umursamadan insanların önlerinde yüzlerce kez düşüp salya sümük kaldım. Halk plajının ortasında günlerce bunu yaşadım. Sonra yavaş yavaş sörf yapabildim. Tahtanın üzerine çıktığımda dizlerim kanıyordu ve onlarca insanla fotoğraf çektiriyordum. O zaman şunu hissettim, ne kadar sakinim. Neden bu kadar sakinim? Çok daha nazik ve yavaş bir insan oldum; çocuklarıma ve yaşama karşı da... En önemlisi kendime karşı çok daha nazik olmamdı" diye konuştu.

