Ünlü çiftten büyük fedakarlık: ‘Kendimizi unutup çocukları düşündük’

Bir dönemin gözde çiftlerinden Çağla Şikel ve Emre Altuğ, boşanmalarına rağmen çocukları için sergiledikleri örnek tavırla takdir toplamaya devam ediyor. 2015 yılında 7 yıllık evliliklerini noktalayan ikili, oğulları Kuzey ve Uzay'ı her zaman ön planda tutuyor. İkili, geçtiğimiz günlerde çocuklarıyla birlikte erken yeni yıl yemeğinde buluşmuştu. Ailece keyifli bir akşam geçiren eski eşler, 2026'yı birlikte karşılayarak dikkat çekmişti.

GAYRET GÖSTERDİK

Emre Altuğ, önceki gün A Para'da Sinan Özedincik ve Merve Yurtyapan'ın sunumuyla yayınlanan "Biz Bize"ye konuk oldu. Aile hayatından bahseden Altuğ, Şikel ile boşanmasına rağmen dengeyi nasıl sağladığını şu sözlerle anlattı; "Ayrılık konusu kolay değil. Sıkıntılı bir süreç ama biz kendimizi tamamen unutup çocukları düşünerek yaşadık. Bunu da başardık. Tabii ki gayret isteyen bir şey. İki tarafın dengeyi tutturması lazım, bu da kolay değil."

