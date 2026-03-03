Murat Dalkılıç 13. kez ameliyat oldu: “Bu meselenin ebediyen hakkından geleceğiz”
Murat Dalkılıç, burnundan 13’üncü kez ameliyat olduğunu açıkladı. Dalkılıç, "Burun kemiklerim dışarı doğru çıkıyordu. Doktor, o kemikleri alırken kıkırdağımı da almış." şeklinde ameliyat olma sebebini dile getirdi. Operasyonun iyi geçtiğini belirten ünlü şarkıcı, "Doktorum dün güzel şeyler söyledi umutlandık." dedi.
Daha önce 12 kez burun ameliyatı geçiren Murat Dalkılıç, yeniden operasyon masasına yattı.
"BU MESELENİN EBEDİYEN HAKKINDAN GELECEĞİZ"
Sosyal medya hesabından sağlık durumuyla ilgili açıklama yapan ünlü şarkıcı, ameliyatın başarılı geçtiğini duyurdu.
Dalkılıç paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
Geçmiş olsun mesajlarınız, aramalarınız için çok teşekkür ederim. Dönemediğim için affedin, kendime yeni gelebiliyorum. Ameliyatım iyi geçti. Çok şükür doktorum dün güzel şeyler söyledi. Umutlandık. İnşallah bu meselenin ebediyen hakkından geleceğiz.
"BURUN KEMİKLERİM DIŞARI DOĞRU ÇIKIYORDU"
42 yaşındaki popçu, daha önce katıldığı bir programda doğuştan gelen sağlık sorununu şu sözlerle anlatmıştı:
Benim bir hastalığım var. Burun kemiklerim dışarı doğru çıkıyordu. Doktor, o kemikleri alırken kıkırdağımı da almış. Benim hayatımın en en zor zamanları başladı. Oramdan buramdan bir şeyler alınıp sürekli burnuma eklendi. Hücre yenilemesiyle ilgili sıkıntılar vardı, iyileşmiyordu. Büyük oradan yediğimiz yiyeceklerden dolayı olduğunu fark ettik. İyileşmede sıkıntı oluyordu. Yiyecekleri ciddi oranda sınırladım. Tatlıyı, alkol, sigarayı ve gluteni tamamen çıkardım.
"TEST SONUCUM NEGATİF"
Öte yandan geçtiğimiz ay uyuşturucu operasyonu kapsamında gözaltına alınıp serbest bırakılan Dalkılıç, uyuşturucu test sonucunun negatif çıktığını da açıklamıştı.
UMUTLU OLDUĞUNU BELİRTTİ
Sağlık mücadelesini uzun yıllardır sürdüren ünlü şarkıcı, son ameliyatının ardından umutlu olduğunu belirtti.