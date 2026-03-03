Müslüm Baba için Japonya’dan geldiler! Müslüm Gürses ölümünün 13. yılında anıldı
Arabesk dünyasının efsane isimlerinden Müslüm Gürses, vefatının 13. yılında Zincirlikuyu'daki kabri başında anıldı. Japonya’dan gelen hayranlarının da katıldığı törende duygusal anlar yaşandı.
- Müslüm Gürses'in vefatının 13. yıl dönümünde Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki kabri hayranları tarafından ziyaret edildi.
- Ferdi Tayfur hayranları Ferdiciler Kulübü olarak törende Müslümcü hayranlarla dayanışma gösterdi.
- Müslüm Gürses 3 Mart 2013 tarihinde hayatını kaybetmişti.
- Yılmaz Tunç, sanatçının mezarını her gün ziyaret ettiklerini belirtti.
Müslüm Gürses'in Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki kabri, sabahın erken saatlerinden itibaren hayranlarının akınına uğradı. Vefatının üzerinden 13 yıl geçmesine rağmen dinleyicilerinin kalbindeki yeri değişmeyen sanatçı için dualar edildi.
ZİNCİRLİKUYU'DA VEFA SELİ: "YALNIZ BIRAKMAYIZ"
Anma törenine katılan Niyazi Çavuşoğlu, duygularını şu sözlerle ifade etti:
"13 sene oldu. Her sene mezarına ziyarete geliriz. Seveni çok maşallah. Yalnız bırakmayız. Müslüm baba çok sevdiğimiz bir sanatçımızdır. Nurlar içerisinde yatsın."
Müslüm Gürses vefatının 13. yılında Zincirlikuyu’da anıldı
JAPONYA'DAN MÜSLÜM BABA SEVGİSİ İÇİN GELDİ
Törende en dikkat çeken isimlerden biri, usta sanatçıyı anmak için Japonya'dan gelen müzisyen Kadir Doğan oldu. Babasından devraldığı Müslüm Gürses sevgisini dünyaya taşıyan Doğan, Gürses'in müziğini diğerlerinden ayıran farkı şu sözlerle anlattı:
"Ben Kadir Doğan'ım. Müslüm Gürses'in ölüm yıl dönümüne katılmak için Japonya'dan geldim. Müslüm baba bizim için çok değerli ve büyük bir sanatçıdır. Ben de müzisyenim. Adamın müziği diğer müzisyenlerden biraz farklı. Böyle acıyla nota yapar gibi. Ben de babamdan dolayı Müslümcü oldum."
DOST ACISI: FERDİCİLER YALNIZ BIRAKMADI
Anma töreninde sadece "Müslümcüler" değil, arabesk dünyasının diğer dev ismi Ferdi Tayfur'un hayranları da yer aldı. Ferdi Tayfur'a benzerliğiyle dikkat çeken İlkay Varol, dayanışma mesajı vererek; "Ferdiciler kulübü olarak Müslümcü kardeşlerimizi yalnız bırakmak istemedik. Onların acılarını Ferdi babamızın ölümünden sonra şimdi daha iyi anladık"ifadelerini kullandı.
Müslüm Gürses'e benzerliğiyle dikkat çeken Yılmaz Tunç ise "Sadece bugün değil biz her gün buradayız. Müslüm babanın kabir sorumlusuyuz. Her gün buradayız. Acımız çok derin. Üzerinden 13 yıl geçmesine rağmen unutmadık, unutturmayacağız. Müslüm baba hep gönüllerde yaşayacak, gönüllerde var olacak"şeklinde konuştu.
Müslüm Gürses ne zaman öldü?
Usta sanatçı Müslüm Gürses, 3 Mart 2013 tarihinde hayatını kaybetmiştir.
Müslüm Gürses'in mezarı nerede?
Müslüm Gürses'in kabri İstanbul, Zincirlikuyu Mezarlığı'nda bulunmaktadır.
Müslüm Gürses'i anma törenine kimler katıldı?
Törene Türkiye'nin dört bir yanından gelen hayranlarının yanı sıra Japonya gibi yurt dışından gelen sevenleri ve Ferdiciler Kulübü üyeleri katılmıştır.