Müslüm Baba için Japonya’dan geldiler! Müslüm Gürses ölümünün 13. yılında anıldı

DOST ACISI: FERDİCİLER YALNIZ BIRAKMADI

Anma töreninde sadece "Müslümcüler" değil, arabesk dünyasının diğer dev ismi Ferdi Tayfur'un hayranları da yer aldı. Ferdi Tayfur'a benzerliğiyle dikkat çeken İlkay Varol, dayanışma mesajı vererek; "Ferdiciler kulübü olarak Müslümcü kardeşlerimizi yalnız bırakmak istemedik. Onların acılarını Ferdi babamızın ölümünden sonra şimdi daha iyi anladık"ifadelerini kullandı.

Müslüm Gürses'e benzerliğiyle dikkat çeken Yılmaz Tunç ise "Sadece bugün değil biz her gün buradayız. Müslüm babanın kabir sorumlusuyuz. Her gün buradayız. Acımız çok derin. Üzerinden 13 yıl geçmesine rağmen unutmadık, unutturmayacağız. Müslüm baba hep gönüllerde yaşayacak, gönüllerde var olacak"şeklinde konuştu.