Hancıoğlu Yalısı'nın tehlikeli yengesi: A.B.İ'nin Altın'ı Toprak Sağlam kimdir?
ATV’nin reyting rekortmeni dizisi A.B.İ. yeni bölümüyle bu akşam herkesi ekran başına toplayacak. Hancıoğlu ailesinin gözü kara yengesi Altın karakterine hayat veren Toprak Sağlam ise güçlü oyunculuğuyla dikkat çekti. İşte oynadığı diziler ve biyografisi...
Hızlı Özet Göster
- ATV'de yayınlanan A.B.İ. dizisinde Altın karakterini canlandıran Toprak Sağlam, performansıyla dikkat çekiyor.
- Toprak Sağlam 9 Ekim 1985'te İstanbul'da doğdu ve Müjdat Gezen Sanat Merkezi Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden birincilikle mezun oldu.
- Sağlam, 2008 yapımı Gökten 3 Elma Düştü filmiyle 20. Ankara Uluslararası Film Festivali'nde Umut Veren Yeni Kadın Oyuncu ödülünü kazandı.
- Oyuncu 2005'te İlk Göz Ağrısı dizisiyle başladığı kariyerinde Yalı Çapkını, Güvercin, Bodrum Masalı gibi birçok dizide rol aldı.
- A.B.İ. dizisinde canlandırdığı Altın karakteri, Hancıoğlu ailesinde kök salmak için her şeyi yapabilen ve erkek evlat doğurma baskısı altında yaşayan bir yenge.
ATV'nin ilgiyle takip edilen dizisi A.B.İ. yeni bölümüyle bu akşam yine izleyiciyi ekran başına kilitlemeye hazırlanıyor. Hancıoğlu ailesinin cesur ve gözü kara yengesi Altın karakterine hayat veren Toprak Sağlam, performansıyla dikkat çeken isimlerden biri. İşte Toprak Sağlam'ın kariyeri ve biyografisine dair merak edilenler…
Toprak Sağlam kimdir?
Toprak Sağlam, 9 Ekim 1985'te İstanbul'da doğdu. Aslen Trabzonlu'dur. Annesi Handan Sağlam, babası ressam Şakir Sağlam'dır. Eğitimini Müjdat Gezen Sanat Merkezi Konservatuvarı Tiyatro Bölümünde tamamladı ve mezuniyetini birincilikle aldı. Uzun yıllar halk danslarıyla ilgilendi.
Toprak Sağlam hangi dizilerde oynadı?
Oyunculuğa 2005 yılında "İlk Göz Ağrısı" dizisiyle adım attı. 2008 yapımı "Gökten 3 Elma Düştü" filmiyle 20. Ankara Uluslararası Film Festivali'nde "Umut Veren Yeni Kadın Oyuncu" ödülünü kazandı.
Televizyon projelerinin yanı sıra reklam filmleri ve müzik kliplerinde de yer aldı. 2017'de "Can Yarası", 2020'de "Gitme" adlı teklilerini yayımlayarak müzik alanında da içerik üretti.
📺 Dizi Projeleri
- 2005 – İlk Göz Ağrısı
2006 – Cemile
2006 – Karınca Yuvası
2007–2008 – Kuzey Rüzgarı
2008 – Canım Ailem
2008 – Dantel
2009 – Hicran Yarası
2010–2011 – Yerden Yüksek
2012 – Böyle Bitmesin
2013 – Osmanlı Tokadı
2014 – Rumuz Cavidan
2015 – Kara Ekmek
2016–2017 – Bodrum Masalı
2018 – Mehmed: Bir Cihan Fatihi
2019–2020 – Güvercin
2020 – Şeref Sözü
2021 – Kahraman Babam
2021–2022 – Elkızı
2023–2024 – Yalı Çapkını
2026–… – A.B.İ.
🎬 Film Projeleri
- 2000 – Sanem
2008 – Gökten 3 Elma Düştü
2013 – Kedi Özledi
2015 – Detay
2015 – Eksik
2015 – Delibal
2015 – Lokman İlyas
2017 – Düğün Salonu
2022 – Müjdemi İsterim
A.B.İ. dizisininde Altın karakteri nasıl biri?
Altın, Sinan'ın karısıdır. Hancıoğlu çatısı altında kök salmak için her şeyi mübah sayan tehlikeli yenge! Bir erkek evlat doğurma baskısıyla yaşayan, kardeşini dahi kurban edebilecek kadar gözü kara.