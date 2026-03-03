CANLI YAYIN

Hancıoğlu Yalısı'nın tehlikeli yengesi: A.B.İ'nin Altın'ı Toprak Sağlam kimdir?

ATV’nin reyting rekortmeni dizisi A.B.İ. yeni bölümüyle bu akşam herkesi ekran başına toplayacak. Hancıoğlu ailesinin gözü kara yengesi Altın karakterine hayat veren Toprak Sağlam ise güçlü oyunculuğuyla dikkat çekti. İşte oynadığı diziler ve biyografisi...

ATV'nin ilgiyle takip edilen dizisi A.B.İ. yeni bölümüyle bu akşam yine izleyiciyi ekran başına kilitlemeye hazırlanıyor. Hancıoğlu ailesinin cesur ve gözü kara yengesi Altın karakterine hayat veren Toprak Sağlam, performansıyla dikkat çeken isimlerden biri. İşte Toprak Sağlam'ın kariyeri ve biyografisine dair merak edilenler…

Toprak Sağlam kimdir?

Toprak Sağlam, 9 Ekim 1985'te İstanbul'da doğdu. Aslen Trabzonlu'dur. Annesi Handan Sağlam, babası ressam Şakir Sağlam'dır. Eğitimini Müjdat Gezen Sanat Merkezi Konservatuvarı Tiyatro Bölümünde tamamladı ve mezuniyetini birincilikle aldı. Uzun yıllar halk danslarıyla ilgilendi.

Toprak Sağlam hangi dizilerde oynadı?

Oyunculuğa 2005 yılında "İlk Göz Ağrısı" dizisiyle adım attı. 2008 yapımı "Gökten 3 Elma Düştü" filmiyle 20. Ankara Uluslararası Film Festivali'nde "Umut Veren Yeni Kadın Oyuncu" ödülünü kazandı.

Televizyon projelerinin yanı sıra reklam filmleri ve müzik kliplerinde de yer aldı. 2017'de "Can Yarası", 2020'de "Gitme" adlı teklilerini yayımlayarak müzik alanında da içerik üretti.

Yalı Çapkını, Güvercin, Bodrum Masalı gibi birçok dizide rol aldı.(Fotoğraf: A.B.İ dizisi Altın ve Sinan karakterleri)

📺 Dizi Projeleri

  • 2005 – İlk Göz Ağrısı

  • 2006 – Cemile

  • 2006 – Karınca Yuvası

  • 2007–2008 – Kuzey Rüzgarı

  • 2008 – Canım Ailem

  • 2008 – Dantel

  • 2009 – Hicran Yarası

  • 2010–2011 – Yerden Yüksek

  • 2012 – Böyle Bitmesin

  • 2013 – Osmanlı Tokadı

  • 2014 – Rumuz Cavidan

  • 2015 – Kara Ekmek

  • 2016–2017 – Bodrum Masalı

  • 2018 – Mehmed: Bir Cihan Fatihi

  • 2019–2020 – Güvercin

  • 2020 – Şeref Sözü

  • 2021 – Kahraman Babam

  • 2021–2022 – Elkızı

  • 2023–2024 – Yalı Çapkını

  • 2026–… – A.B.İ.

Altın karakteri, Hancıoğlu ailesinde Sinan'ın karısı. Fotoğraf: sosyal medya

🎬 Film Projeleri

  • 2000 – Sanem

  • 2008 – Gökten 3 Elma Düştü

  • 2013 – Kedi Özledi

  • 2015 – Detay

  • 2015 – Eksik

  • 2015 – Delibal

  • 2015 – Lokman İlyas

  • 2017 – Düğün Salonu

  • 2022 – Müjdemi İsterim

A.B.İ. dizisininde Altın karakteri nasıl biri?

Altın, Sinan'ın karısıdır. Hancıoğlu çatısı altında kök salmak için her şeyi mübah sayan tehlikeli yenge! Bir erkek evlat doğurma baskısıyla yaşayan, kardeşini dahi kurban edebilecek kadar gözü kara.

