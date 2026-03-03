Hancıoğlu Yalısı'nın tehlikeli yengesi: A.B.İ'nin Altın'ı Toprak Sağlam kimdir?

20. Ankara Uluslararası Film Festivali'nde Umut Veren Yeni Kadın Oyuncu ödülünü kazandı. Televizyon projelerinin yanı sıra reklam filmleri ve müzik kliplerinde de yer aldı. 2017'de "Can Yarası", 2020'de "Gitme" adlı teklilerini yayımlayarak müzik alanında da içerik üretti.

Yalı Çapkını, Güvercin, Bodrum Masalı gibi birçok dizide rol aldı.(Fotoğraf: A.B.İ dizisi Altın ve Sinan karakterleri) 📺 Dizi Projeleri 2005 – İlk Göz Ağrısı

– İlk Göz Ağrısı 2006 – Cemile

2006 – Karınca Yuvası

2007–2008 – Kuzey Rüzgarı

2008 – Canım Ailem

2008 – Dantel

2009 – Hicran Yarası

2010–2011 – Yerden Yüksek

2012 – Böyle Bitmesin

2013 – Osmanlı Tokadı

2014 – Rumuz Cavidan

2015 – Kara Ekmek

2016–2017 – Bodrum Masalı

2018 – Mehmed: Bir Cihan Fatihi

2019–2020 – Güvercin

2020 – Şeref Sözü

2021 – Kahraman Babam

2021–2022 – Elkızı

2023–2024 – Yalı Çapkını

2026–… – A.B.İ.

Altın karakteri, Hancıoğlu ailesinde Sinan'ın karısı. Fotoğraf: sosyal medya 🎬 Film Projeleri 2000 – Sanem

– Sanem 2008 – Gökten 3 Elma Düştü

2013 – Kedi Özledi

2015 – Detay

2015 – Eksik

2015 – Delibal

2015 – Lokman İlyas

2017 – Düğün Salonu

2022 – Müjdemi İsterim