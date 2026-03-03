Yüz naklinin ardından Didem Ceran'dan hayretler uyandıran paylaşım: Kaşında saç çıktı
Didem Ceran, Güney Kore’de geçirdiği yüz nakli operasyonunun ardından yaşadığı ilgnç durumu sosyal medya hesabından duyurdu. Kaş bölgesinde saç çıktığını söyleyen Ceran, “Bu neden olur?” sözleriyle şaşkınlığını dile getirdi. Ceran'ın paylaşımına kısa sürede çok sayıda yorum geldi.
- Survivor ve Oryantal Star yarışmacısı Didem Ceran, Güney Kore'de yüz nakli operasyonu geçirdi.
- Ceran, göğüs kanseri tedavisi gördüğünü ve ağır bir tedavi sürecinden geçtiğini açıkladı.
- Yüz nakli sonrası kaş bölgesinde saç çıkması durumunu sosyal medyadan paylaştı.
- İlaçların sinir sistemini olumsuz etkilediğini belirtti.
- Takipçileri, yaşanan değişimin operasyon sonrası doğal bir süreç olabileceğini belirtti.
2006'daki Oryantal Star yarışması ve 2011'de katıldığı Survivor Türkiye ile tanınan Didem Ceran, uzun süredir gözlerden uzak bir yaşam sürüyordu.
AMELİYAT VE İYİLEŞME SÜRECİNİ PAYLAŞTI
Kısa süre önce Güney Kore'de yüz nakli operasyonu geçiren Ceran, ameliyat sürecini ve iyileşme aşamalarını sosyal medya üzerinden adım adım paylaştı. İlk paylaşımında dikiş izlerinin neredeyse görünmediğini belirterek gözyaşları içinde konuşmuştu.
GÖĞÜS KANSERİYLE MÜCADELE EDİYOR
Ceran daha sonra yayımladığı bir videoda biyopsi sonuçlarını bugüne kadar gizlediğini ve göğüs kanseriyle mücadele ettiğini açıklamıştı. Ağır bir tedavi sürecinden geçtiğini belirten Ceran, kullandığı ilaçların sinir sistemini olumsuz etkilediğini ifade etmişti.
KAŞ BÖLGESİNDE SAÇ ÇIKTI
Yüz nakli sonrası yaşadığı değişimleri takipçileriyle paylaşmaya devam eden Ceran, son olarak kaş bölgesinde saç çıktığını gösteren bir video yayımladı.
"BU NEDEN OLUR"
Bu beklenmedik durum karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen Ceran, "Bu neden olur?" diyerek merakını dile getirdi.
ÇOK SAYIDA YORUM ALDI
Ceran'ın paylaşımı kısa sürede çok sayıda yorum aldı. Takipçileri hem geçmiş olsun dileklerini iletti hem de yaşanan değişimin operasyon sonrası doğal bir süreç olabileceğine dair görüşlerini paylaştı.