CANLI YAYIN

Yüz naklinin ardından Didem Ceran'dan hayretler uyandıran paylaşım: Kaşında saç çıktı

Didem Ceran, Güney Kore’de geçirdiği yüz nakli operasyonunun ardından yaşadığı ilgnç durumu sosyal medya hesabından duyurdu. Kaş bölgesinde saç çıktığını söyleyen Ceran, “Bu neden olur?” sözleriyle şaşkınlığını dile getirdi. Ceran'ın paylaşımına kısa sürede çok sayıda yorum geldi.

Giriş Tarihi:
Yüz naklinin ardından Didem Ceran'dan hayretler uyandıran paylaşım: Kaşında saç çıktı
Hızlı Özet Göster
  • Survivor ve Oryantal Star yarışmacısı Didem Ceran, Güney Kore'de yüz nakli operasyonu geçirdi.
  • Ceran, göğüs kanseri tedavisi gördüğünü ve ağır bir tedavi sürecinden geçtiğini açıkladı.
  • Yüz nakli sonrası kaş bölgesinde saç çıkması durumunu sosyal medyadan paylaştı.
  • İlaçların sinir sistemini olumsuz etkilediğini belirtti.
  • Takipçileri, yaşanan değişimin operasyon sonrası doğal bir süreç olabileceğini belirtti.

2006'daki Oryantal Star yarışması ve 2011'de katıldığı Survivor Türkiye ile tanınan Didem Ceran, uzun süredir gözlerden uzak bir yaşam sürüyordu.

Didem Ceran'ın yüz nakli geçirmesinin ardından yaptığı paylaşımlar / Fotoğraflar sosyal medyadan alınmıştır.

AMELİYAT VE İYİLEŞME SÜRECİNİ PAYLAŞTI

Kısa süre önce Güney Kore'de yüz nakli operasyonu geçiren Ceran, ameliyat sürecini ve iyileşme aşamalarını sosyal medya üzerinden adım adım paylaştı. İlk paylaşımında dikiş izlerinin neredeyse görünmediğini belirterek gözyaşları içinde konuşmuştu.

Yüz naklinin ardından Didem Ceran'dan hayretler uyandıran paylaşım: Kaşında saç çıktı-3

GÖĞÜS KANSERİYLE MÜCADELE EDİYOR

Ceran daha sonra yayımladığı bir videoda biyopsi sonuçlarını bugüne kadar gizlediğini ve göğüs kanseriyle mücadele ettiğini açıklamıştı. Ağır bir tedavi sürecinden geçtiğini belirten Ceran, kullandığı ilaçların sinir sistemini olumsuz etkilediğini ifade etmişti.

Didem Ceran'ın son paylaşımı

KAŞ BÖLGESİNDE SAÇ ÇIKTI

Yüz nakli sonrası yaşadığı değişimleri takipçileriyle paylaşmaya devam eden Ceran, son olarak kaş bölgesinde saç çıktığını gösteren bir video yayımladı.

Yüz naklinin ardından Didem Ceran'dan hayretler uyandıran paylaşım: Kaşında saç çıktı-5

"BU NEDEN OLUR"

Bu beklenmedik durum karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen Ceran, "Bu neden olur?" diyerek merakını dile getirdi.

Yüz naklinin ardından Didem Ceran'dan hayretler uyandıran paylaşım: Kaşında saç çıktı-6

ÇOK SAYIDA YORUM ALDI

Ceran'ın paylaşımı kısa sürede çok sayıda yorum aldı. Takipçileri hem geçmiş olsun dileklerini iletti hem de yaşanan değişimin operasyon sonrası doğal bir süreç olabileceğine dair görüşlerini paylaştı.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler