Hazar Ergüçlü'den tükenmişlik itirafı! “Yeter bu kadarım!”
Ünlü oyuncu Hazar Ergüçlü, konuk olduğu bir YouTube programında son yıllarda yaşadığı yoğun isteksizliği ve tükenmişliği itiraf etti. Ergüçlü “Hiçbir şey izlemek, dışarı çıkmak, hatta yemek yemek bile istemiyorum” dedi.
Medcezir, Yüksek Sosyete, Kuzey Güney ve İnci Taneleri gibi projelerle hafızalara kazınan Hazar Ergüçlü, içinde bulunduğu ruh halini tüm samimiyetiyle paylaştı. 33 yaşındaki oyuncu, son birkaç yıldır üzerine çöken ağır bir isteksizlikle mücadele ettiğini belirtti.
Ergüçlü,"İçimden hiçbir şey gelmiyor. Bir şey izlemek istemiyorum, dışarı çıkmak istemiyorum, yemek yemek bile istemiyorum"sözleriyle yaşadığı duygusal boşluğu dile getirdi.
DİZİ YORGUNLUĞU MU, SEKTÖR BASKISI MI?
Bu halinin, uzun süredir bir dizide yer almanın getirdiği bedensel ve zihinsel yorgunlukla bağlantılı olabileceğini söyleyen ünlü oyuncu, sektördeki entelektüel yarıştan da dert yandı. Özellikle sinema kültürü üzerinden kurulan baskıdan bunaldığını ifade eden Ergüçlü, "İzledin mi, yeterince zeki misin, anladın mı?" gibi soruların kendisini endişelendirdiğini vurguladı.
'Neden Filmimi Çekemiyorum?' adlı YouTube programına konuk olan Ergüçlü, "Hiçbiri değilim, hiçbirini de izlemedim. Bu kadarım. Yeter"sözleriyle duygularını net bir şekilde ortaya koydu.
Hazar Ergüçlü neden oyunculuğa ara mı veriyor?
Oyuncu bir ara verme kararı açıklamadı ancak son dönemde yoğun bir yorgunluk ve isteksizlik yaşadığını ifade etti.
Tükenmişlik hissinin sebebi nedir?
Ergüçlü, bu durumun halihazırda bir dizide oynamanın getirdiği yoğun tempodan kaynaklanabileceğini düşünüyor.
Sektördeki hangi baskıdan şikayetçi?
Özellikle izlenen filmler ve entelektüel birikim üzerinden yapılan "yeterince zeki misin?" sorgulamalarından bunaldığını belirtti.