Hazar Ergüçlü'den tükenmişlik itirafı! “Yeter bu kadarım!”

Medcezir, Yüksek Sosyete, Kuzey Güney ve İnci Taneleri gibi projelerle hafızalara kazınan Hazar Ergüçlü, içinde bulunduğu ruh halini tüm samimiyetiyle paylaştı. 33 yaşındaki oyuncu, son birkaç yıldır üzerine çöken ağır bir isteksizlikle mücadele ettiğini belirtti.

Fotoğraflar: Sosyal medya Hazar Ergüçlü'den tükenmişlik itirafı: ''Hiçbir şeye hevesim yok'' Ergüçlü,"İçimden hiçbir şey gelmiyor. Bir şey izlemek istemiyorum, dışarı çıkmak istemiyorum, yemek yemek bile istemiyorum"sözleriyle yaşadığı duygusal boşluğu dile getirdi.