Şarkıcı Hatice cam silerken yürekleri ağza getirdi! O anlar saniye saniye kaydedildi

Magazin dünyasının renkli ismi Hatice, genellikle görselliğiyle ön planda olmayı tercih etse de bu son olay "ev kazaları" riskinin ne kadar ciddi olduğunu bir kez daha hatırlattı. Ünlü isimlerin dikkat çekme çabası mı yoksa sadece aşırı titizlik mi olduğu tartışılsa da yüksek katlı binalarda güvenlik önlemi almadan yapılan bu tarz işlemler hayati risk taşımaktadır. Hatice'nin ucuz atlattığı bu olay, takipçileri için de bir uyarı niteliğindedir.