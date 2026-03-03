Şarkıcı Hatice cam silerken yürekleri ağza getirdi! O anlar saniye saniye kaydedildi
Sosyal medya paylaşımları ve estetik operasyonlarıyla adından söz ettiren şarkıcı Hatice, bu kez evinde cam silerken sergilediği tehlikeli hareketlerle korku dolu anlar yaşattı.
Hızlı Özet Göster
- Şarkıcı Hatice, evinin balkon camlarını silerken güvenlik önlemi almadan metrelerce yükseklikte hareket etti.
- Hatice'nin yüksek kattaki dairesinde cam silerken dışarı sarktığı anlar komşuları tarafından kaydedildi.
- Şarkıcı, tehlikeli görüntüleri sosyal medya hesabından 'Cam da silerim şarkı da söylerim' notuyla paylaştı.
- Hatice'nin güvenlik önlemi almadan sergilediği bu davranış mahalle sakinlerini hayrete düşürdü.
- Olay herhangi bir kazayla sonuçlanmadı ancak ev kazaları riski konusunda uyarı niteliği taşıdı.
Gündemden düşmeyen ünlü şarkıcı Hatice, bu defa bambaşka bir olayla magazin manşetlerine taşındı. Estetikleriyle tanınan şarkıcı, evinde temizlik yaptığı sırada balkon camlarından aşağı sarkarak kendisini büyük bir tehlikeye attı.
TEMİZLİK TUTKUSU AZ DAHA FELAKETLE SONUÇLANIYORDU
Şarkıcı Hatice, evinin balkon camlarını silmek için kolları sıvadı ancak güvenlik önlemlerini hiçe saydı. Temizlik yaptığı sırada camlardan dışarı doğru sarkan ünlü ismin o halleri, çevredeki komşuları tarafından saniye saniye kaydedildi.
KOMŞULARIN KAMERASINA YANSIYAN KORKU DOLU DAKİKALAR
Ünlü şarkıcının yüksek kattaki dairesinin camlarını silerken sergilediği bu dikkatsiz tavır, mahalle sakinlerini hayrete düşürdü. Görüntülerde Hatice'nin hiçbir koruma olmadan metrelerce yükseklikte hareket ettiği açıkça görüldü. Kamuoyunda en çok merak edilen konu ise ünlü ismin bu denli büyük bir riski neden aldığı oldu.
"CAM DA SİLERİM ŞARKI DA SÖYLERİM"
Ünlü şarkıcı, yürekleri ağza getiren o tehlikeli anları bizzat sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Paylaşımına"Cam da silerim şarkı da söylerim"notunu düşen Hatice'nin, olayın ciddiyetinden uzak neşeli tavrı dikkat çekti. Paylaşımına düştüğü "Güvenliğin korku dolu anları" ifadesi, riskin boyutunu gözler önüne serdi.Şarkıcı Hatice’nin tehlikeli temizlik mesaisi!
Magazin dünyasının renkli ismi Hatice, genellikle görselliğiyle ön planda olmayı tercih etse de bu son olay "ev kazaları" riskinin ne kadar ciddi olduğunu bir kez daha hatırlattı. Ünlü isimlerin dikkat çekme çabası mı yoksa sadece aşırı titizlik mi olduğu tartışılsa da yüksek katlı binalarda güvenlik önlemi almadan yapılan bu tarz işlemler hayati risk taşımaktadır. Hatice'nin ucuz atlattığı bu olay, takipçileri için de bir uyarı niteliğindedir.
Şarkıcı Hatice cam silerken düştü mü?
Hayır, Hatice düşme tehlikesi atlattı ancak herhangi bir kaza yaşanmadı; o anlar komşuları tarafından kaydedildi.
Olay nerede gerçekleşti?
Olay, şarkıcı Hatice'nin kendi evinin camını temizlediği sırada meydana geldi.
Hatice neden bu kadar gündem oldu?
Yüksek kattan aşağı sarkarak cam silmesi ve sergilediği tehlikeli hareketlerin görüntülenmesi nedeniyle gündem oldu.