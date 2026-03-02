Tom Holland ve Zendaya gizlice evlendi: Sade düğünden ilk kare ortaya çıktı

❓ ZENDAYA VE TOM HOLLAND EVLİLİĞİ HAKKINDA MERAK EDİLENLER
Zendaya ve Tom Holland gerçekten evlendi mi?
Resmi bir basın açıklaması henüz gelmemiş olsa da,çiftin en yakın dostu ve stil danışmanı Law Roach'un 2 Mart 2026'daki "Düğün çoktan gerçekleşti" açıklaması ve ardından sosyal medyaya sızan nikah karesi evliliği doğrular niteliktedir.
Zendaya'nın düğün fotoğrafları nerede yayınlandı?
Düğün fotoğrafları resmi bir dergi aracılığıyla paylaşılmadı.İlk kare,törene katılan bir davetlinin sosyal medya hesabındaki dikkatsiz bir paylaşımı sonucu internete sızdı ve kısa sürede dünya gündemine oturdu.
Ünlü çiftin düğünü nerede yapıldı?
Çiftin gizlilik prensibine uygun olarak,büyük bir otel veya salon yerine doğayla iç içe,çiçeklerle bezeli özel bir mülkte sade bir kır düğünü tercih ettiği görülüyor.Mekan detayları güvenlik gerekçesiyle tam olarak paylaşılmadı.