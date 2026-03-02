Tom Holland ve Zendaya gizlice evlendi: Sade düğünden ilk kare ortaya çıktı

📸 5 YILLIK AŞKIN MUTLU SONU

2016 yılında Spider-Man: Homecoming setinde tanışan ve 2021 yılında bir araç içerisinde görüntülenerek ilişkilerini resmen belgeleyen çift, Hollywood'un "en doğal ikilisi" olarak anılıyordu. 2025 yılı sonunda nişanlanan ve 2026'nın ilk aylarında sessiz sedasız evlenen çiftin, kariyerlerindeki en yoğun döneme girmeden önce bu adımı attığı belirtiliyor.

Özellikle Zendaya'nın babası Kazembe Ajamu Coleman'ın onayıyla gerçekleşen bu evlilik, sosyal medyada "Yılın en romantik olayı" olarak nitelendirildi. Çifte yakın kaynaklar, düğünün gizli tutulmasının sebebinin tamamen "huzuru ve özel anı koruma isteği" olduğunu vurguluyor.