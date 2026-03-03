Esra Bilgiç’ten evlilik iddialarına yanıt: “Çıkan haberler doğru değil”

"ÇIKAN HABERLER DOĞRU DEĞİL" Bilgiç, "Çıkan haberler doğru değil, eğer böyle bir karar alırsak sizlerle seve seve bu güzel haberi paylaşırız."şeklinde ifade etti.

Esra Bilgiç BİRÇOK YAPIMDA OYNADI Esra Bilgiç, oyunculuk kariyerine Diriliş Ertuğrul dizisiyle adım attı. Dizide canlandırdığı "Halime Hatun" karakteriyle geniş bir hayran kitlesine ulaştı. Daha sonra Ramo ve Kanunsuz Topraklar gibi yapımlarda başrol oynadı.