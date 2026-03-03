Esra Bilgiç’ten evlilik iddialarına yanıt: “Çıkan haberler doğru değil”
Esra Bilgiç, iki yıldır birlikte olduğu Faruk Sabancı ile evleneceği yönündeki iddialara açıklık getirdi. Ünlü oyuncu, “Eğer böyle bir karar alırsak sizlerle seve seve paylaşırız” diyerek söylentileri yalanladı. Magazin dünyasında dolaşan evlilik iddiaları rafa kalktı.
- Oyuncu Esra Bilgiç, İtalya'nın Portofino kentinde yapılacağı iddia edilen Faruk Sabancı ile evlilik haberlerinin doğru olmadığını açıkladı
- Esra Bilgiç ve Faruk Sabancı çifti yaklaşık iki yıldır ilişkilerini sürdürüyor
- Diriliş Ertuğrul, Ramo ve Kanunsuz Topraklar dizilerinde rol alan Bilgiç, 2017-2019 yılları arasında futbolcu Gökhan Töre ile evli kalmıştı
- Çiftin önce Portofino'da 200 kişilik, ardından İstanbul'da geniş katılımlı düğün yapacağı iddia edilmişti
Cemiyet ve magazin dünyasının gözde çiftlerinden Esra Bilgiç ile Faruk Sabancı'nın bu yaz nikah masasına oturacağı iddiası gündeme bomba gibi düşmüştü.
İLK TÖREN PORTOFİNO'DA OLACAKTI
Hatta ilk törenin İtalya'nın ünlü kasabası Portofino'da, yaklaşık 200 kişilik özel bir davetle yapılacağı ardından İstanbul'da geniş katılımlı bir düğün organize edileceği öne sürülmüştü.
EVLİLİK İDDİALARINA CEVAP
Son olarak bir AVM'de objektiflere yansıyan Bilgiç, neşeli halleriyle dikkat çekti. Muhabirlerin sorularını yanıtlayan oyuncu, evlilik haberleri hakkında konuştu.
"ÇIKAN HABERLER DOĞRU DEĞİL"
Bilgiç, "Çıkan haberler doğru değil, eğer böyle bir karar alırsak sizlerle seve seve bu güzel haberi paylaşırız."şeklinde ifade etti.
BİRÇOK YAPIMDA OYNADI
Esra Bilgiç, oyunculuk kariyerine Diriliş Ertuğrul dizisiyle adım attı. Dizide canlandırdığı "Halime Hatun" karakteriyle geniş bir hayran kitlesine ulaştı. Daha sonra Ramo ve Kanunsuz Topraklar gibi yapımlarda başrol oynadı.
EVLİLİK İDDİALARI RAFA KALKTI
Özel hayatıyla da sık sık gündeme gelen oyuncu, 2017 yılında futbolcu Gökhan Töre ile evlenmiş, 2019 yılında ise boşanmıştı.
Bilgiç ve Faruk Sabancı çifti ise yaklaşık iki yıldır birlikteliklerini sürdürüyor. Ünlü oyuncunun son açıklamasıyla birlikte evlilik iddiaları şimdilik rafa kalkmış görünüyor.