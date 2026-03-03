Biricik Suden’den sosyal medyayı sallayan ironik çıkış: Yaşlılık da zor!

Hızlı Özet Göster 62 yaşındaki Biricik Suden, düzenli antrenmanlarla geliştirdiği kaslı vücudunu sosyal medyada paylaştı.

Biricik Suden, her gün düzenli olarak sürdürdüğü antrenman disipliniyle geliştirdiği kaslı vücudunu gözler önüne serdi. 62 yaşında olmasına rağmen sahip olduğu atletik yapıyla dikkat çeken Suden, paylaşımında yaşlılık kavramına esprili bir dille değinerek şu ifadeleri kullandı: "Ahh ah yaşlılık da zor vallahi... 62 yıl vay be"

ANTRENMANLARINI HİÇ AKSATMIYOR Gününün büyük bir kısmını spor salonunda geçiren ve egzersizlerini bir gün bile ihmal etmeyen Biricik Suden, bu disiplinli yaşam tarzı sayesinde kaslı formunu korumaya devam ediyor. Sosyal medyada büyük yankı uyandıran paylaşımı, Suden'in yaşına rağmen koruduğu bu güçlü fiziksel yapısı ile yaşlılık söylemi arasındaki tezatlığı bir kez daha ortaya koydu.