Biricik Suden’den sosyal medyayı sallayan ironik çıkış: Yaşlılık da zor!
62 yaşındaki Biricik Suden, sosyal medyada paylaştığı kaslı vücudu ve "Yaşlılık zor" notuyla gündem oldu. Her gün aksatmadan yaptığı antrenmanların meyvesini alan Suden’in bu ironik çıkışı, takipçileri tarafından ilgiyle karşılandı.
- 62 yaşındaki Biricik Suden, düzenli antrenmanlarla geliştirdiği kaslı vücudunu sosyal medyada paylaştı.
- Suden, gününün büyük kısmını spor salonunda geçiriyor ve egzersizlerini hiç aksatmıyor.
- Ünlü isim, paylaşımında 'Ahh ah yaşlılık da zor vallahi... 62 yıl vay be' ifadelerini kullandı.
Biricik Suden, her gün düzenli olarak sürdürdüğü antrenman disipliniyle geliştirdiği kaslı vücudunu gözler önüne serdi. 62 yaşında olmasına rağmen sahip olduğu atletik yapıyla dikkat çeken Suden, paylaşımında yaşlılık kavramına esprili bir dille değinerek şu ifadeleri kullandı:
"Ahh ah yaşlılık da zor vallahi... 62 yıl vay be"
ANTRENMANLARINI HİÇ AKSATMIYOR
Gününün büyük bir kısmını spor salonunda geçiren ve egzersizlerini bir gün bile ihmal etmeyen Biricik Suden, bu disiplinli yaşam tarzı sayesinde kaslı formunu korumaya devam ediyor. Sosyal medyada büyük yankı uyandıran paylaşımı, Suden'in yaşına rağmen koruduğu bu güçlü fiziksel yapısı ile yaşlılık söylemi arasındaki tezatlığı bir kez daha ortaya koydu.
"İHTİYARLIK" ÇIKIŞI YENİDEN GÜNDEMDE
Biricik Suden, geçtiğimiz yıl konuk olduğu "Sormazsam Olmaz" programında yaş alma üzerine kurduğu felsefeyi çarpıcı sözlerle anlatmıştı. Güncel paylaşımındaki ironik yaşlılık vurgusu, aslında Suden'in bir yıl önce dile getirdiği yaşam tarzının bir yansıması olarak görülüyor.
Ünlü isim, geçen yıl katıldığı programda yaşlanmak ile ihtiyarlamak arasındaki farkı şu sözlerle ifade etmişti:
"Yaşlanıyorum ama ihtiyarlamıyorum. Her yaş aldıkça yaşlanıyorsun ama ihtiyarlamak hal, tavır ve bir göçme durumudur. O ise bende olmuyor. Yeni bir şey öğrenmemek, kendine dikkat etmemek, bizden geçti artık havasına girmek berbat bir şey"
Suden'in bu sözleri, bugün sergilediği kaslı vücudu ve bitmeyen enerjisinin temel motivasyonunu ortaya koyuyor. "Bizden geçti" anlayışına karşı savaş açan Suden, 62 yaşında hem fiziksel hem de zihinsel olarak formda kalmaya devam ediyor.