Bir süredir Almanya'da lösemi tedavisi gören Cansever'in sağlık durumuna ilişkin son bilgiler sevenlerini endişelendirdi.
İLİK NAKLİ PLANLANIYOR
Gelen bilgilere göre ünlü sanatçı, tedavi sürecinde önemli bir dönemece girdi. Doktorlarının uygun donör bulunması halinde mart ya da nisan ayında ilik nakli planladığı öğrenildi.
"BANA LÖSEMİ TEŞHİSİ KONULDU"
Cansever, daha önce sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:
Basında da duyduğunuz gibi bana lösemi teşhisi konuldu. O yüzden bu paylaşımı yapmak istiyorum. Çünkü çok insan arıyor, yazıyor. Herkese cevap veremiyorum. Fakat her şey çok güzel olacak. Almanya'dayım, doktorlarım çok iyi. Cuma günü kemoterapiye başlayacağım. Allah'ın adıyla ve sizin dualarınızla inşallah… İnşallah her şey çok güzel olacak. Sizi çok seviyorum, dualarınızı bekliyorum.
"BAŞARDIK CANLARIM"
Ünlü sanatçı, bir dönem ise hastalığı yendiğini sosyal medya üzerinden duyurmuştu. Cansever,"Başardık canlarım... Kanseri yendik, size müjde vereyim. Dualar kabul oldu. Allah'ım sana hamdolsun. Bana dua eden herkesten Allah razı olsun. Sağlıklıyım artık."şeklinde ifade etti.
ÖNCE PAYLAŞTI SONRA SİLDİ
Son olarak sosyal medya hesabından donör bulunduğunu açıklayan sanatçı,"Canım canlarım donör bulundu. Allah'ın izniyle 18 Mart hastaneye yatacağım. 29 Mart ilik nakli yapılacak. Siz sadece dua edin her şey güzel geçsin. Bunu da atlatacağım Allah'ın adıyla, sizin dualarınızla. Her şey güzel olacak. Rabbim yardım edecek sizi seviyorum."ifadelerini paylaştı.
SORU İŞARETLERİNE NEDEN OLDU
Ancak bu paylaşımın kısa süre sonra hesabından kaldırılması soru işaretlerine neden oldu. Donörün kesin olarak bulunup bulunmadığı ve planlanan hastane yatışının gerçekleşip gerçekleşmeyeceği henüz netlik kazanmadı. Cansever'in Almanya'daki tedavisi sürerken, sevenleri ilik nakli sürecine ilişkin gelecek olumlu haberi bekliyor.