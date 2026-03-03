Cansever / Fotoğraflar Takvim arşivden alınmıştır.

"BANA LÖSEMİ TEŞHİSİ KONULDU"

Cansever, daha önce sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:

Basında da duyduğunuz gibi bana lösemi teşhisi konuldu. O yüzden bu paylaşımı yapmak istiyorum. Çünkü çok insan arıyor, yazıyor. Herkese cevap veremiyorum. Fakat her şey çok güzel olacak. Almanya'dayım, doktorlarım çok iyi. Cuma günü kemoterapiye başlayacağım. Allah'ın adıyla ve sizin dualarınızla inşallah… İnşallah her şey çok güzel olacak. Sizi çok seviyorum, dualarınızı bekliyorum.