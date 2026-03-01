Pelin Karahan kaçacak yer aradı: Boşanma sorularını es geçti I Keyifli hali dikkat çekti

Pelin Karahan'ın daha önce eşine sosyal medyadan çıplak fotoğraflar gönderildiğine dair açıklamaları, boşanma söylentilerinin sebeplerinden biri olarak gösterildi

Karahan, eşi Bedri Güntay ile yaşadığı kriz ve ayrı ev iddialarıyla ilgili soruları yanıtsız bıraktı

Otoparkta aracına doğru yönelen Karahan, basın mensuplarını fark edince kısa süreli bir şaşkınlık yaşadı. Aracı henüz gelmeden gazetecilerle adeta köşe kapmaca oynayan oyuncu, soruları yanıtsız bırakmayı tercih etti.

KEYİFLİ HALİ DİKKAT ÇEKTİ

Doğan Savaş'ın haberine göre muhabirlerin, eşi Bedri Güntay ile 12 yıllık evliliğinde kriz yaşandığı ve evleri ayırdıkları yönündeki iddiaları hatırlatması üzerine Karahan, sessizliğini korudu. Hızlı adımlarla aracına yönelen ve herhangi bir açıklama yapmayan oyuncu, sorulara yanıt vermeden otomobiline binerek otoparktan ayrıldı.

Oyuncunun keyifli hali ise dikkatlerden kaçmadı.