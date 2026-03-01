Pelin Karahan kaçacak yer aradı: Boşanma sorularını es geçti I Keyifli hali dikkat çekti
Ünlü oyuncu Pelin Karahan, Ataşehir’de görüntülendi ancak eşi Bedri Güntay ile ilgili boşanma sorularına yanıt vermedi. 12 yıllık evlilikte sorun yaşandığı ve evlerin ayrıldığı yönündeki söylentiler karşısında sessizliğini koruyan Karahan, hızlı adımlarla aracına yöneldi. Oyuncunun keyifli tavırları ise dikkat çekti.
Hızlı Özet Göster
- Oyuncu Pelin Karahan, Ataşehir'deki bir tiyatro gösterimi çıkışında basın mensuplarıyla karşılaştı
- Karahan, eşi Bedri Güntay ile yaşadığı kriz ve ayrı ev iddialarıyla ilgili soruları yanıtsız bıraktı
- Oyuncu, gazetecilerin sorularına cevap vermeden otoparktan ayrıldı
- Pelin Karahan'ın daha önce eşine sosyal medyadan çıplak fotoğraflar gönderildiğine dair açıklamaları, boşanma söylentilerinin sebeplerinden biri olarak gösterildi
Ünlü oyuncu Pelin Karahan, önceki akşam Ataşehir'de bir tiyatro gösterimi çıkışında görüntülendi.
SORULARI YANITSIZ BIRAKTI
Otoparkta aracına doğru yönelen Karahan, basın mensuplarını fark edince kısa süreli bir şaşkınlık yaşadı. Aracı henüz gelmeden gazetecilerle adeta köşe kapmaca oynayan oyuncu, soruları yanıtsız bırakmayı tercih etti.
KEYİFLİ HALİ DİKKAT ÇEKTİ
Doğan Savaş'ın haberine göre muhabirlerin, eşi Bedri Güntay ile 12 yıllık evliliğinde kriz yaşandığı ve evleri ayırdıkları yönündeki iddiaları hatırlatması üzerine Karahan, sessizliğini korudu. Hızlı adımlarla aracına yönelen ve herhangi bir açıklama yapmayan oyuncu, sorulara yanıt vermeden otomobiline binerek otoparktan ayrıldı.
Oyuncunun keyifli hali ise dikkatlerden kaçmadı.
"EŞİME ÇIPLAK FOTOĞRAFLARINI GÖNDERİYORDU"
Boşanma haberlerinin ardından Pelin Karahan'ın aylar önce bir programda yaptığı açıklamalar yeniden gündeme gelmişti.
Karahan'ın "Bir ara kadınlar sosyal medyada eşime çıplak fotoğraflarını gönderiyordu" sözleri boşanmanın sebeplerinden biri olarak gösterilmişti.