Pelin Karahan ile Bedri Güntay boşanıyor: 12 yıllık evlilik sona eriyor

Pelin Karahan'ın ailesi / Fotoğraflar sosyal medyadan alınmıştır.

"İKİ ÇOCUK İÇİN HASSASİYET BEKLİYORUZ"

Ali Demir ve Eyüp Can adında iki oğulları bulunan çiftin bir süredir birlikte görüntü vermemesi dikkat çekmişti. Kulislere yansıyan bilgilere göre Karahan ve Güntay'ın evlerini ayırdığı ve boşanma sürecini başlattığı öne sürüldü. Taraflardan henüz resmi bir açıklama gelmezken, Karahan'ın menajeri Ebru Demiröz yaptığı kısa açıklamada, "İki çocuk için hassasiyet bekliyoruz" ifadelerini kullandı.