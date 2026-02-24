Pelin Karahan ile Bedri Güntay boşanıyor: 12 yıllık evlilik sona eriyor
2014 yılında nikah masasına oturan Pelin Karahan ile Bedri Güntay’ın evliliklerini bitirme kararı aldığı öğrenildi. İki çocuk sahibi çiftin bir süredir ayrı evlerde yaşadığı iddia edilirken, Karahan’ın cephesinden “Çocuklar için hassasiyet bekliyoruz” açıklaması geldi.
Ünlü oyuncu Pelin Karahan ile iş insanı Bedri Güntay'ın 12 yıllık evliliğinde sona gelindi. 2014 yılında dünyaevine giren çiftin, evliliklerini karşılıklı anlaşmayla bitirme kararı aldığı konuşuluyor.
"İKİ ÇOCUK İÇİN HASSASİYET BEKLİYORUZ"
Ali Demir ve Eyüp Can adında iki oğulları bulunan çiftin bir süredir birlikte görüntü vermemesi dikkat çekmişti. Kulislere yansıyan bilgilere göre Karahan ve Güntay'ın evlerini ayırdığı ve boşanma sürecini başlattığı öne sürüldü. Taraflardan henüz resmi bir açıklama gelmezken, Karahan'ın menajeri Ebru Demiröz yaptığı kısa açıklamada, "İki çocuk için hassasiyet bekliyoruz" ifadelerini kullandı.
"HAYALİNİ BİLE KURAMAYACAĞIM BİR HAYATI YAŞIYORUM"
Geçtiğimiz ay ailesiyle mutlu bir hayatı olduğunu dile getiren Karahan,"Hayalini bile kuramayacağım bir hayatı yaşıyorum. Kariyer kaygım yok, maddi kaygım yok" sözleriyle dikkat çekmişti. Yaşanan gelişme magazin gündemine bomba gibi düştü.
PELİN KARAHAN KİMDİR?
2007 yılında Kavak Yelleri dizisindeki Aslı karakteriyle geniş kitlelerce tanınan Pelin Karahan, ardından Muhteşem Yüzyıl'da canlandırdığı Mihrimah Sultan rolüyle büyük beğeni toplamıştı. Başarılı oyuncu, kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da sık sık gündeme geliyordu.