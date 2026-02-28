Burun estetiği olan Aleyna Kalaycıoğlu eski halini yerdi: "Çok çirkinmiş!"
Şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu, burun estetiği sonrası yaşadığı büyük değişimi "Hayatımda verdiğim en doğru karar" sözleriyle savunurken; sosyal medyada yükselen "başka dokunuşlar da mı var?" iddialarına da son noktayı koydu.
Survivor yarışmasıyla adını duyuran ve ardından müzik dünyasına adım atan Aleyna Kalaycıoğlu, Bebek'te objektiflere yansıdı. Gece turuna şanssız bir başlangıç yapan ve gittiği ilk mekanda yangın çıktığını anlatan Kalaycıoğlu, asıl bombayı estetik tartışmaları hakkında patlattı. Doktorunun "öncesi-sonrası" paylaşımıyla gündeme gelen ünlü şarkıcı, eski halini sert bir dille eleştirdi.
ESTETİK İTİRAFI: "ÖNCEKİ HALİM ÇOK ÇİRKİNMİŞ!"
Sosyal medyada iki farklı görüntüsüyle tartışma konusu olan Kalaycıoğlu, estetik operasyon sürecini saklamadı. TAKVİM'den Doğan Savaş'ın haberine göre ünlü şarkıcı, yüz hatlarındaki keskin değişimi şu sözlerle anlattı:
Çok büyük değişim oldu. İyi ki yaptırmışım. Sadece burun ameliyatım var. Onun dışında küçük dolgular var. Gerçekten yüz hatlarımı çok değiştirdi. Önceki halim çok çirkinmiş
SADECE BURUN MU? ALEYNA'DAN "ÇENE" YANITI GELDİ!
Dikkatli takipçilerin gözünden kaçmayan detaylar, sosyal medyada yeni bir iddiayı gündeme getirdi. Bazı kullanıcılar, sadece burun değil; çene ucu dolgusu ve medikal dokunuşların da bu değişimde rol oynadığını savundu. Aleyna Kalaycıoğlu, 19 saat önce yaptığı paylaşımla bu iddialara açıklık getirdi:
Bu arada sadece burun estetiği ve biraz çene dolgum var abartmayın lütfen. Ama bu nicelerini yaptırmayacağım anlamına gelmez
ALEYNA KALAYCIOĞLU ESTETİK KARNESİ
|İşlem
|Durumu
|Aleyna'nın Notu
|Burun Estetiği
|Onayladı
|"Hayatımda verdiğim en doğru karar."
|Çene Dolgusu
|Onayladı
|"Biraz çene dolgum var, abartmayın."
|Gelecek Planı
|Açık Kapı
|"Nicelerini yaptırmayacağım anlamına gelmez."
GEÇMİŞTEN NOTLAR: BERKAY'IN KLİBİ İÇİN Mİ YAPTIRDI?
Survivor 2021 sonrası Aleyna Kalaycıoğlu'nun, şarkıcı Berkay'ın klibinde rol almak için bıçak altına yattığı iddia edilmişti. Berkay ise bu iddialara karşı sessiz kalmayarak, "Kendi isteğiyle burnunda ufak bir kemer vardı, onu düzelttirdi. Ben öyle bir tavsiyede bulunabilecek biri değilim"demişti.
SOSYAL MEDYADA "DOĞALLIK" FIRTINASI
Fotoğrafların yayılmasıyla takipçiler ikiye bölündü. Bir kesim operasyonu "estetikte son nokta" olarak tanımlayıp yeni yüzünü daha zarif bulurken; diğer kesim eski halinin çok daha karakteristik ve doğal olduğunu savundu. Özellikle burun ucundaki incelme ve çene hattındaki keskinlik, tartışmaların odak noktası oldu.
