Burun estetiği olan Aleyna Kalaycıoğlu eski halini yerdi: "Çok çirkinmiş!"

Kalaycıoğlu, estetik öncesi halini 'çok çirkin' olarak nitelendirdi ve ameliyatı 'hayatında verdiği en doğru karar' olarak tanımladı.

Survivor yarışmasıyla adını duyuran ve ardından müzik dünyasına adım atan Aleyna Kalaycıoğlu, Bebek'te objektiflere yansıdı. Gece turuna şanssız bir başlangıç yapan ve gittiği ilk mekanda yangın çıktığını anlatan Kalaycıoğlu, asıl bombayı estetik tartışmaları hakkında patlattı. Doktorunun "öncesi-sonrası" paylaşımıyla gündeme gelen ünlü şarkıcı, eski halini sert bir dille eleştirdi.

Çok büyük değişim oldu. İyi ki yaptırmışım. Sadece burun ameliyatım var. Onun dışında küçük dolgular var. Gerçekten yüz hatlarımı çok değiştirdi. Önceki halim çok çirkinmiş

Sosyal medyada iki farklı görüntüsüyle tartışma konusu olan Kalaycıoğlu, estetik operasyon sürecini saklamadı. TAKVİM'den Doğan Savaş'ın haberine göre ünlü şarkıcı, yüz hatlarındaki keskin değişimi şu sözlerle anlattı:

Fotoğraflar: Sosyal medya

SADECE BURUN MU? ALEYNA'DAN "ÇENE" YANITI GELDİ!

Dikkatli takipçilerin gözünden kaçmayan detaylar, sosyal medyada yeni bir iddiayı gündeme getirdi. Bazı kullanıcılar, sadece burun değil; çene ucu dolgusu ve medikal dokunuşların da bu değişimde rol oynadığını savundu. Aleyna Kalaycıoğlu, 19 saat önce yaptığı paylaşımla bu iddialara açıklık getirdi: