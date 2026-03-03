İbrahim Tatlıses’in 12 yaşındaki kızı Elif Ada 1.80 boyunda: "Şahane başarıların olsun çiçeğim"
İbrahim Tatlıses ile Ayşegül Yıldız’ın kızları Elif Ada Tatlıses, voleybol sahasındaki haliyle gündem oldu. Henüz 12 yaşında olan Elif Ada’nın boyunun 1.80’e ulaşması dikkat çekti. Ayşegül Yıldız, "Yolun hep açık olsun, şahane başarıların olsun çiçeğim." notuyla Elif Ada'yı paylaştı.
İbrahim Tatlıses ve Ayşegül Yıldız'ın 2011 yılında başlayan evliliklerinden dünyaya gelen Elif Ada Tatlıses, büyüdü.
2013 yılında yollarını ayıran çiftin kızları, son haliyle sosyal medyada büyük ilgi gördü.
"12 YAŞINDA BENİ GEÇTİ"
Ayşegül Yıldız, kızının voleybol antrenmanından bir kare paylaşarak"Boy 1.80. 12 yaşında beni geçti. Yolun hep açık olsun, şahane başarıların olsun çiçeğim." notunu düştü.
BİNLERCE BEĞENİ ALDI
Kısa sürede binlerce beğeni alan paylaşımda Elif Ada'nın hem fiziği hem de sahadaki özgüveni dikkatlerden kaçmadı.
EDA ERDEM'İ ÖRNEK ALIYOR
Voleybola ilgi duyan Elif Ada'nın 14 numaralı formayı tercih ettiği öğrenildi. Yıldız, paylaşımında kızının milli voleybolcu Eda Erdem'i örnek aldığını da belirtti.
VOLEYBOL SAHALARINDA ADINDAN SÖZ ETTİRECEK
Takipçiler, Elif Ada'nın değişimine ve spor yeteneğine övgü yağdırdı. Henüz 12 yaşında olmasına rağmen 1.80 boyuna ulaşan Elif Ada Tatlıses'in voleybol sahalarında adından söz ettireceği şimdiden konuşulmaya başlandı.