İbrahim Tatlıses’in 12 yaşındaki kızı Elif Ada 1.80 boyunda: "Şahane başarıların olsun çiçeğim"

İbrahim Tatlıses ve Ayşegül Yıldız'ın 2011 yılında evlenip 2013'te ayrıldıkları evlilikten olan kızları Elif Ada Tatlıses, 12 yaşında 1.80 boyuna ulaştı

Elif Ada Tatlıses / Fotoğraflar sosyal medyadan alınmıştır.

"12 YAŞINDA BENİ GEÇTİ"

Ayşegül Yıldız, kızının voleybol antrenmanından bir kare paylaşarak"Boy 1.80. 12 yaşında beni geçti. Yolun hep açık olsun, şahane başarıların olsun çiçeğim." notunu düştü.