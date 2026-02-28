Türkan Şoray'dan yıllar sonra gelen itiraf: "Set için köyü yaktık!"

Hızlı Özet Göster Türkan Şoray, Yaşar Kemal'in romanından uyarlanan filmde köy yanma sahnesini gerçekçi göstermek için sokak aralarına lastik koyup yaktıklarını açıkladı.

Köylüler köyün gerçekten yandığını sanarak itfaiyeye haber verdi ve büyük bir kargaşa yaşandı.

Şoray, çekim öncesi köylüleri uyarmadıklarını ve durumun insanların birbirine girmesine yol açtığını belirtti.

Şoray, bir ay boyunca köyde kaldıklarını ve ayrılırken davul zurnayla uğurlanmalarına içerlediğini söyledi.

Yeşilçam'ın efsane ismi Türkan Şoray, usta yazar Yaşar Kemal'i anma etkinlikleri kapsamında katıldığı bir programda, sinema tarihine geçecek bir anısını paylaştı. Hem yönettiği hem de başrolünde yer aldığı bir roman uyarlamasında, atmosferi izleyiciye tam yansıtmak adına köy sokaklarını yaktıklarını belirten Şoray, set sonu yaşadığı şaşkınlığı da dile getirdi.

Kaynak: İHA "KÖY YANIYOR DİYE İTFAİYEYİ ARADILAR" Yaşar Kemal'in romanından uyarlanan filmde, köyün yanma sahnesini etkileyici kılmak için lastikler yaktıklarını anlatan Sultan, o anları şu sözlerle ifade etti: "Romanda köyün gerçekten yanıp yanmadığını anlamadık. Ben de 'köyü yakacağım' dedim. Köyün sokak aralarına lastik koyduk ve yaktık. Uzaktan kamerayla çekiyoruz, köy gerçekten yanıyor gibi duruyor. Aslında cami hoparlöründen duyurmak lazımdı ama yapmadık. Köylüler köy yanıyor diye itfaiyeye haber verdiler. İnsanlar birbirine girdi"