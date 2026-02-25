Ufuk Özkan’a donör olan Salih Kıvırcık ameliyat gününü anlattı: "Gidiyoruz ama çıkamamak da var"

Ufuk Özkan, Umut Özkan ve Salih Kıvırcık / Fotoğraflar sosyal medyadan alınmıştır.

ÖZKAN'DAN AMELİYAT SONRASI TEŞEKKÜR

Ameliyatın ardından Ufuk Özkan da ilk açıklamasını"Herkese çok teşekkür ederim. Gözümü açalı 5-6 saat oldu. Yaklaşık 8 saat süren bir cerrahi müdahale yapıldı. Çok kıymetli doktorlarım Prof. Dr. Remzi Emiroğlu, Prof. Dr. Murat Dayangaç, Prof. Dr. Onur Yaprak ve Doç. Dr. Cenk Şimşek inanılmaz bir şey başardılar. Başta eski Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca'ya teşekkür ediyorum. Bu kadar çok sevildiğimi düşünmüyordum. Çok dua eden oldu. Dua eden herkese ve beni sevenlere çok teşekkür ediyorum. Sizin dualarınız benim muhafızlarım oldu. Yakında ayakta da görüşeceğiz." şeklinde yapmıştı.