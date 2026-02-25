Ufuk Özkan’a donör olan Salih Kıvırcık ameliyat gününü anlattı: "Gidiyoruz ama çıkamamak da var"
Uzun süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden oyuncu ve sanatçı Ufuk Özkan, 11 saat süren başarılı bir karaciğer nakli geçirdi. Donör Salih Kıvırcık ameliyat sürecini ve duygusal anlarını paylaştı. Kıvırcık, "Ufuk abi ameliyata girerken ‘Gidiyoruz ama çıkamamak da var’ dedi." şeklinde ifade etti. Öte yandan Kıvırcık bir iş insanının kendileri için 26 kurban kestirdiğini de dile getirdi.
Geçirdiği karaciğer nakliyle sağlığına kavuşan Ufuk Özkan, 11 saat süren zorlu operasyonun ardından taburcu oldu ve 16 gün içinde ayağa kalktı.
AMELİYATIN PERDE ARKASI
Ameliyat sürecinde donör olan Salih Kıvırcık, önceki gün Cihangir'de görüntülendi ve ameliyatın perde arkasını anlattı.
"GİDİYORUZ AMA ÇIKAMAMAK DA VAR"
Kıvırcık, ameliyat öncesi yaşananları "Ameliyat günü geldi. Ufuk abinin odasına girdim. Duygulandık, eskilerden konuştuk. Ufuk abi ameliyata girerken 'Gidiyoruz ama çıkamamak da var' dedi."şeklinde anlattı.
"26 TANE KURBAN KESMİŞ"
Donör Kıvırcık, sürece dair "Her şeye hazırdık yani. Kandil günü ameliyat olduk. Tüm Türkiye'nin dualarıyla süreci birlikte atlattık. Bir iş adamı 26 tane kurban kestirmiş."sözlerini ifade etti.
ÖZKAN'DAN AMELİYAT SONRASI TEŞEKKÜR
Ameliyatın ardından Ufuk Özkan da ilk açıklamasını"Herkese çok teşekkür ederim. Gözümü açalı 5-6 saat oldu. Yaklaşık 8 saat süren bir cerrahi müdahale yapıldı. Çok kıymetli doktorlarım Prof. Dr. Remzi Emiroğlu, Prof. Dr. Murat Dayangaç, Prof. Dr. Onur Yaprak ve Doç. Dr. Cenk Şimşek inanılmaz bir şey başardılar. Başta eski Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca'ya teşekkür ediyorum. Bu kadar çok sevildiğimi düşünmüyordum. Çok dua eden oldu. Dua eden herkese ve beni sevenlere çok teşekkür ediyorum. Sizin dualarınız benim muhafızlarım oldu. Yakında ayakta da görüşeceğiz." şeklinde yapmıştı.