Ufuk Özkan yoğun bakım sonrası konuştu: "Sizin dualarınız benim muhafızlarım"

Ameliyatta donör olan ismin, Ufuk Özkan'ın yakın arkadaşı Salih Kıvırcık olduğu öğrenildi. Kıvırcık, operasyon sonrası yaptığı paylaşımda, "11 saatlik ameliyatımız bitti. Şimdi zorlu bir süreç bizi bekler" ifadelerini kullanmıştı.

AMELİYAT ÖNCESİ SÖZLERİ DİKKAT ÇEKTİ

Ufuk Özkan, ameliyat öncesinde yaptığı paylaşımda ise,"Hiçbir korkum yok; hazırım, sabırlıyım ve umutluyum"demiş, Salih Kıvırcık için de, "Artık sadece bir yol arkadaşı değil, canımdan bir parça, öz kardeşimdir"ifadelerini kullanmıştı.

Öte yandan, önümüzdeki günlerde Ufuk Özkan ve donörü ile birlikte ameliyatı gerçekleştiren hekimlerin katılımıyla kamuoyunu bilgilendirmek için bir basın toplantısı da gerçekleştirilecek.