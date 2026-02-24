Ufuk Özkan’ın kardeşinden duygusal paylaşım: “Asla unutmayacağız”
Karaciğer nakliyle hayata yeniden tutunan oyuncu Ufuk Özkan’ın kardeşi Umut Özkan, ameliyat sürecinde yaşadıkları korku ve umutsuzluğu anlattı. 11 saat süren operasyon sonrası gelen şükür gözyaşlarını “ömürlük hatıra” sözleriyle paylaştı. Özkan, "Gözlerimizde biriken şükür yaşları bizim için tarifsiz bir sevgi ve dayanışmanın simgesi oldu" şeklinde yaşadıklarını ifade etti.
Uzun süredir karaciğer yetmezliğiyle mücadele eden sevilen oyuncu Ufuk Özkan, set arkadaşı Salih Kıvırcık'ın donör olmasıyla yeniden hayata tutundu. 3 Şubat'ta gerçekleşen ve 11 saat süren zorlu ameliyatın ardından sağlığına kavuşan oyuncu, başarılı geçen tedavi sürecinin ardından taburcu edildi.
"UMUTSUZLUĞA KAPILDIĞIMIZ OLDU"
Bu zorlu süreçte abisini bir an olsun yalnız bırakmayan Umut Özkan, sosyal medya hesabından yaptığı duygusal paylaşımla yaşadıkları süreci takipçileriyle paylaştı. Ameliyat sabahına ait kareleri yayımlayan Özkan, "Abimin hastalığı sürecinde çok korktuğumuz, zaman zaman umutsuzluğa kapıldığımız anlar oldu. Yüreğimiz daraldı, gözlerimiz doldu. Ama şükürler olsun ki dualarınız bizim muhafızımız oldu" ifadelerini kullandı.
"O DERİN NEFESİ ASLA UNUTAMAYACAĞIZ"
Ameliyat öncesi hastane koridorunda yaşanan sessiz bekleyişi ve operasyon sonrası gelen rahatlama anını unutamayacaklarını dile getiren Özkan, "Kapı önündeki heyecanı, içimizdeki fırtınayı ve sonrasında aldığımız o derin nefesi asla unutmayacağız. Gözlerimizde biriken şükür yaşları bizim için tarifsiz bir sevgi ve dayanışmanın simgesi oldu"dedi.
ZORLU GÜNLERİ GERİDE BIRAKTILAR
Ufuk Özkan'ın tedavi sürecini yürüten Prof. Dr. Onur Yaprak, ilk ay haftalık biyokimya takibi yapılacağını, ardından kontrol sıklığının azaltılacağını açıkladı. Zorlu günleri geride bırakan Ufuk Özkan'ın kısa sürede ayağa kalkması ailesi ve sevenlerine büyük mutluluk yaşattı. Özkan ailesi, destek mesajları ve dualar için herkese teşekkür etti.