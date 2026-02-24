Ufuk Özkan’ın kardeşinden duygusal paylaşım: “Asla unutmayacağız”

Umut Özkan, Ufuk Özkan ve Salih Kıvırcık

"UMUTSUZLUĞA KAPILDIĞIMIZ OLDU"

Bu zorlu süreçte abisini bir an olsun yalnız bırakmayan Umut Özkan, sosyal medya hesabından yaptığı duygusal paylaşımla yaşadıkları süreci takipçileriyle paylaştı. Ameliyat sabahına ait kareleri yayımlayan Özkan, "Abimin hastalığı sürecinde çok korktuğumuz, zaman zaman umutsuzluğa kapıldığımız anlar oldu. Yüreğimiz daraldı, gözlerimiz doldu. Ama şükürler olsun ki dualarınız bizim muhafızımız oldu" ifadelerini kullandı.