Uyuşturucu testi pozitif çıkan Timur Savcı'nın adı jenerikten çıkarıldı

Medya ve TV dünyasındaki uyuşturucu ve gayri ahlaki ilişkiler ağı bir bir deşifre oldu.

Habertürk'teki narko sapkın ağ ile bağlantılı olan ve Ela Rümeysa Cebeci ile"THC'mi unutma, up olmak (yükselmek) istiyorum... Birlikte deneriz" şeklinde yazışmaları çıkan Timur Savcı'nın ekranda yayında olan dizileriyle ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı.