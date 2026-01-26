Uyuşturucu testi pozitif çıkan Timur Savcı'nın adı jenerikten çıkarıldı
Yasaklı madde testi pozitif çıkan yapımcı Timur Savcı’nın, TRT 1’in dizisi Teşkilat ile yolları ayrıldı. Savcı’nın ve ortağı Burak Sağyaşar’ın isimleri dizinin jeneriğinden çıkarılırken, dizinin faturalandırmasının ise farklı bir şirket üzerinden yapılacağı belirtildi.
Medya ve TV dünyasındaki uyuşturucu ve gayri ahlaki ilişkiler ağı bir bir deşifre oldu.
Habertürk'teki narko sapkın ağ ile bağlantılı olan ve Ela Rümeysa Cebeci ile"THC'mi unutma, up olmak (yükselmek) istiyorum... Birlikte deneriz" şeklinde yazışmaları çıkan Timur Savcı'nın ekranda yayında olan dizileriyle ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı.
İSİMLER JENERİKTEN ÇIKARILDI
TRT 1 ekranlarında yayınlanan dizinin son bölümlerinde dikkat çeken bir detay gözlerden kaçmadı. Timur Savcı, ortağı Burak Sağyaşar ve yapım şirketi TimsBi'nin isimleri, dizinin jeneriğinde yer almadı. Birsen Altuntaş'ın haberine göre; 6 sezondur devam eden dizide yapımcı isimleri tamamen silindi.
FATURALAR ARTIK BAŞKA ŞİRKETE
Kulislerden gelen bilgilere göre, Teşkilat dizisi ekibi bundan böyle faturalarını TimsBi yerine Double Click adlı yeni bir şirket üzerinden kesecek. Bu gelişme, Savcı'nın projedeki tüm bağlarının koparıldığı şeklinde yorumlandı.
EŞREF RÜYA'DA DEĞİŞİKLİK YOK
TRT cephesinde bu gelişmeler yaşanırken, TimsBi'nin Kanal D için çektiği Eşref Rüya dizisinde ise herhangi bir değişiklik yapılmadı. Dizinin jeneriğinde ve yapım şirketi bilgisinde şu an için bir güncelleme olmadığı öğrenildi.
UYUŞTURUCU TESTİ POZİTİF ÇIKMIŞTI
Hatırlanacağı üzere Timur Savcı, geçtiğimiz haftalarda düzenlenen operasyon kapsamında gözaltına alınmış, ardından serbest bırakılmıştı.
Adli Tıp Kurumu tarafından incelenen saç örneklerinde kokain tespit edildiği kamuoyuna yansımıştı.