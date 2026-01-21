Osmanlı'ya gelin giden Bizans prensesinin hikayesi

Asporça Hatun, Osmanlı Devleti'nin kuruluş döneminde hem siyasi hem de sosyal yönüyle dikkat çeken önemli kadın figürlerinden biridir. Bizans İmparatoru II. Andronikos Paleologos'un kızı olan Asporça Hatun, Orhan Gazi ile yapılan siyasi evlilik sonrası İslamiyet'i kabul etmiş, hayır faaliyetleri ve kurduğu vakıflarla Osmanlı toplumunda iz bırakmıştır. Bu yönüyle Osmanlı-Bizans ilişkilerinin sembol isimlerinden biri olarak anılmaktadır.