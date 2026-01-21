Osmanlı'ya gelin giden Bizans prensesinin hikayesi
Kuruluş Orhan dizisinde Alina Boz’un hayat verdiği Prenses Asporça izleyicilerin en çok merak ettiği karakterlerden biri oldu. Bizans sarayında zekası ve disipliniyle öne çıkan Asporça babasını kurtarmak için tehlikeli bir yolculuğa çıktı. Bu yolculukta kaderi kutlu gazanın lideri Orhan Bey ile kesişti. İşte Bizans prensesi Asporça Hatun’un dikkat çeken hikayesi…
Asporça Hatun, Osmanlı Devleti'nin kuruluş döneminde hem siyasi hem de sosyal yönüyle dikkat çeken önemli kadın figürlerinden biridir. Bizans İmparatoru II. Andronikos Paleologos'un kızı olan Asporça Hatun, Orhan Gazi ile yapılan siyasi evlilik sonrası İslamiyet'i kabul etmiş, hayır faaliyetleri ve kurduğu vakıflarla Osmanlı toplumunda iz bırakmıştır. Bu yönüyle Osmanlı-Bizans ilişkilerinin sembol isimlerinden biri olarak anılmaktadır.
Asporça Hatun Kimdir?
Asporça Hatun (doğum adıyla Prenses Asporsha), Osmanlı Devleti'nin ikinci hükümdarı Orhan Gazi'nin ikinci eşidir. Bizans İmparatoru II. Andronikos Paleologos'un kızıdır. Doğum tarihi kesin olarak bilinmemekle birlikte, 1362 yılından sonra vefat ettiği kabul edilmektedir.
Osmanlı'ya Gelişi Nasıl Oldu?
Bizans İmparatoru II. Andronikos, Osmanlı akınlarını yavaşlatmak amacıyla kızını Orhan Gazi ile evlendirmiştir. Bu evlilik, dönemin diplomatik ilişkilerinde önemli bir siyasi hamle olarak değerlendirilir. Ancak evliliğe rağmen Osmanlı-Bizans mücadelesi devam etmiştir.
Asporça Hatun, evliliğinin ardından Orhan Gazi'nin ilk eşi Nilüfer Hatun gibi İslamiyet'i kabul ederek Müslüman olmuştur. Hayatını Osmanlı sarayında sürdürmüş ve hayır işleriyle tanınmıştır.
Asporça Hatun'un çocukları kim?
- Şehzade İbrahim
- Şehzade Şerefullah
- Selçuk Hatun
- Fatma Hatun
Halk arasında sevilen biriydi
1323 yılında kurduğu vakfiyede oğlu Şehzade İbrahim'i mütevelli olarak tayin etmiştir. Vakıf şartları arasında:
Pazartesi ve cuma geceleri Kur'an okunması,
Ramazan ve Kurban Bayramlarında fakirlere yemek dağıtılması,
Kandil gecelerinde kandillerin yakılması gibi hayır faaliyetleri yer almaktadır. Bu yönüyle halk arasında sevilen biri olmuştur.
Osman Gazi, gelini Asporça Hatun'a Narlı kapaklı Firengili köyleri başta olmak üzere çeşitli araziler hibe etmiştir. Bu mülkler vakıf gelirlerinin temelini oluşturmuştur.
Orhan Gazi'nin vefatının ardından tahta Nilüfer Hatun'dan olan oğlu I. Murad çıkmıştır. Asporça Hatun'un oğlu Şehzade İbrahim, bu saltanatı kabul etmeyerek isyan etmiş ve I. Murad'ın emriyle idam edilmiştir.
Asporça Hatun, 1362 yılından sonra vefat etmiş ve Bursa'da Orhan Gazi Türbesi'ne defnedilmiştir. Ancak zaman içinde yaşanan deprem ve yangınlar nedeniyle türbeler onarılmış, günümüzde Asporça Hatun ile oğlu Şehzade İbrahim'in lahitleri Osman Gazi Türbesi'nde bulunmaktadır.