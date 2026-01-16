Kuruluş Orhan'da gözyaşları sel oldu! Osman Bey ebediyete uğurlandı

Atv ekranlarının ilgiyle takip edilen dizisi 'Kuruluş Orhan' önceki akşam yayınlanan bölümüyle izleyiciden tam not aldı. Dizinin son bölümünde kısaca şunlar yaşandı; Alaeddin Bey'in önderliğinde hareket eden alplar, uzun uğraşlar sonucu Bursa Kalesi'ne tünel kazarak şehre sızmayı başardı. Kale içinden alınan bu kritik hamle, fetih yolunda dengeleri tamamen Orhan Bey'in lehine çevirdi.Savaş meydanındaki üstünlüğünü masaya da taşıyan Orhan Bey, imparatorla yeniden müzakere masasına oturdu. Taviz vermeden Bursa'nın teslimini isteyen Orhan Bey, kararlılığıyla sonuç aldı. Yapılan anlaşma sonrası Bursa, Orhan Bey'e teslim edildi.

İLK EZAN OKUNDU!

Muzaffer komutan olarak Bursa'ya giren Orhan Bey, şehri resmen teslim aldı. Fetihle birlikte şehirde ilk ezan okundu. Orhan Bey, Bursa ahalisine hitaben yaptığı konuşmada: "Yıllar süren eziyetli bekleyişiniz gayrı bitmiştir. Sizleri refah ve bolluk günleri beklemektedir." sözleriyle halka güven verdi. Fetih müjdesini Bursa toprağıyla babasına götüren Orhan Bey, Osman Bey'le son konuşmalarını yaptı. Osman Bey, "Emanet artık senindir. Giydiğin ateşten gömlek yanmakta değil, pişmekte mahirsin." sözleriyle Orhan Bey'e rızasını verdi, ailesiyle helalleşti. Osman Bey'in Kelime-i Şehadet getirerek Hakk'a yürümesiyle otağda gözyaşları sel oldu.

DEMİRHANBEYGELİYOR

'Kuruluş Orhan', oyuncu kadrosuna güçlü bir isim daha ekledi. Başarılı oyuncu Mustafa Üstündağ, dizide Karesi Beyliği'nin kudretli lideri Demirhan Han karakteriyle yeni bölümde izleyici karşısına çıkacak. Demirhan Han, kurduğu çıkar ilişkileri ve sürpriz ittifaklarla Anadolu'daki dengeleri sarsacak, Orhan Bey'in karşısına çıkan en zorlu rakiplerden biri olacak.