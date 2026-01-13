A.B.İ’de Didem karakteriyle dikkat çekti! İşte Ebrar Karabakan’ın biyografisi
2006 doğumlu Ebrar Karabakan oyuncu ve sosyal medya fenomenidir. İstanbul’da dünyaya gelen genç isim 2023 yılında oyunculuğa adım attı. Karabakan, A.B.İ dizisindeki Didem karakteriyle bu akşam atv ekranlarında izleyiciyle buluşacak.
Son dönemde adından sıkça söz ettiren genç oyuncu Ebrar Karabakan A.B.İ dizisindeki Didem karakteriyle izleyicinin dikkatini çekti. İşte genç isim hakkında merak edilenler.
Ebrar Karabakan kimdir?
Genç kuşağın öne çıkan isimlerinden biri olan Ebrar Karabakan dizi oyunculuğunun yanı sıra sosyal medya içerikleriyle de geniş bir takipçi kitlesine sahip. Karabakan 2023 yılında televizyon dünyasına adım atarak profesyonel oyunculuk kariyerine başladı.
Ebrar Karabakan kaç yaşında, evli mi?
2006 yılında İstanbul'da doğan Ebrar Karabakan 20 yaşındadır.
Oyuncunun özel hayatına ilişkin bilgi bulunmamaktadır.
Ebrar Karabakan hangi dizi ve filmlerde rol aldı?
Oyunculuk kariyerine 2023 yılında başlayan Ebrar Karabakan şu sıralar atv ekranlarında yayınlanan A.B.İ dizisi ile izleyici karşısına çıkıyor.
Karabakan'ın daha önce yer aldığı projeler şöyle;
|Yapım Adı
|Tür
|Eşref Rüya
|Dram
|İstanbul Ansiklopedisi
|Dram
|Taş, Kağıt, Makas
|Dram
|Karadut
|Dram
|Benim Güzel Ailem
|Aile, Komedi, Dram
A.B.İ dizisinde Didem karakteri nasıl biri?
Hayatı biraz magazin haberi, biraz fırsat kovalamaca gibi okuyan biri Didem. Bir yandan Çağla'nın "kankası" olup onu Hancıoğlu dünyasına iteleyen, öte yandan Behram'dan para alıp Doğan'ın peşine düşerek merakıyla vicdanı arasında ince bir çizgide yürüyen, dili hızlı, kalbi tedirgin bir kadın.