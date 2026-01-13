A.B.İ dizisinde Didem karakteri nasıl biri?

Hayatı biraz magazin haberi, biraz fırsat kovalamaca gibi okuyan biri Didem. Bir yandan Çağla'nın "kankası" olup onu Hancıoğlu dünyasına iteleyen, öte yandan Behram'dan para alıp Doğan'ın peşine düşerek merakıyla vicdanı arasında ince bir çizgide yürüyen, dili hızlı, kalbi tedirgin bir kadın.