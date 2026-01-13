Yılın dizisi A.B.İ. bugün atv'de başlıyor! Dengeler altüst olacak: Doğan ve Çağla'nın kesişen kaderi...
ATV’nin merakla beklenen yeni dizisi 'A.B.İ.' bu akşam ekran yolculuğuna başlıyor. İzmir’de hayat kurtaran başarılı cerrah Doğan’ın, yıllar sonra döndüğü baba ocağında kendini Hancıoğlu ailesinin güç savaşları ve Avukat Çağla ile kesişen kaderin ortasında bulacağı ilk bölüm, izleyiciyi ekrana kilitleyecek.
Çarpıcı hikâyesi ve yıldız oyuncu kadrosuyla 'A.B.İ.' bu akşam ilk bölümüyle ATV ekranlarında başlıyor.
İzmir'de başarılı bir cerrah olan Doğan, acil serviste verdiği mücadelelerin ardından, yıllardır uzak durduğu ailesinin yanına dönmek zorunda kalır. Kız kardeşinin düğünü için İstanbul'a gelen Doğan, geçmişte ardında bıraktığını sandığı hesaplarla yüzleşirken, Hancıoğlu ailesinin içindeki güç savaşlarının tam ortasında kalır.
Bir yanda otoriter baba Tahir, diğer yanda hırslarıyla sınır tanımayan abisi Sinan… Doğan'ın gelişi, aile içindeki dengeleri altüst ederken; adalet duygusuyla hareket eden genç ve güzel avukat Çağla, çok sevdiği Behram abisi nedeniyle istemeden de olsa bu kaosun içine sürüklenir.
İkilinin yolları geri dönüşü olmayan bir biçimde kesişirken, kaderleri yeniden yazılmaya başlar. Devamında yaşanan beklenmedik gelişmeler ise Doğan'ı, istemese de ailesiyle planladığından çok daha uzun bir süre bir arada kalmaya sürükler.
DOĞAN -KENAN İMİRZALIOĞLU
Hancıoğlu ailesinin en yetenekli ama en istenmeyen çocuğu olan Doğan, başarılı bir genel cerrahtır. Babası Tahir'in baskısı ve geçmişte yaşadığı kırılmalar yüzünden aileden kopmuş, İzmir'de sessiz bir hayat kurmuştur. Kardeşinin düğünü için yıllar sonra eve döndüğünde, kaçtığını sandığı tüm yaralarla ve ailenin gömdüğü sırlarla yüzleşmek zorunda kalacaktır.
ÇAĞLA -AFRA SARAÇOĞLU
Anne ve babasını genç yaşta kaybeden Çağla, hem geçim derdiyle hem de hasta ablasıyla tek başına mücadele eden idealist bir ceza avukatıdır. Adalete olan inadı, hayatın ona bıraktığı acılardan beslenir. Manevi abisi Behram'a duyduğu bağlılıkla Hancıoğlu Holding'de işe girmesi, onu hem karanlık bir ailenin içine hem de kendi kaderinin dönüm noktasına sürükleyecektir.