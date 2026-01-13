Yılın dizisi A.B.İ. bugün atv'de başlıyor! Dengeler altüst olacak: Doğan ve Çağla'nın kesişen kaderi...

Fotoğraf: ATV İkilinin yolları geri dönüşü olmayan bir biçimde kesişirken, kaderleri yeniden yazılmaya başlar. Devamında yaşanan beklenmedik gelişmeler ise Doğan'ı, istemese de ailesiyle planladığından çok daha uzun bir süre bir arada kalmaya sürükler.

Fotoğraf: ATV DOĞAN -KENAN İMİRZALIOĞLU



Hancıoğlu ailesinin en yetenekli ama en istenmeyen çocuğu olan Doğan, başarılı bir genel cerrahtır. Babası Tahir'in baskısı ve geçmişte yaşadığı kırılmalar yüzünden aileden kopmuş, İzmir'de sessiz bir hayat kurmuştur. Kardeşinin düğünü için yıllar sonra eve döndüğünde, kaçtığını sandığı tüm yaralarla ve ailenin gömdüğü sırlarla yüzleşmek zorunda kalacaktır.