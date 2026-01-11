A.B.İ.’nin Doğan’ı Kenan İmirzalıoğlu yeni rolünü anlattı! "Ailesinden uzakta durarak ayakta kalmayı öğrenmiş bir adam"

atv'de izleyici ile buluşmak için gün sayan, yapımına OGM PICTURES'ın imza attığı 'A.B.İ.' dizisinde Doğan karakteriyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanan Kenan İmirzalıoğlu, yeni projesini ve rolünü anlattı.

"DOĞAN AİLESİNDEN UZAK DURARAK AYAKTA KALMAYI ÖĞRENMİŞ BİR ADAM

Kenan İmirzalıoğlu, dizide hayat verdiği Doğan karakteri için şunları söyledi: "Doğan, ailesinden uzak durarak ayakta kalmayı öğrenmiş bir adam. Sessiz bir hayat kurduğunu sanırken, İstanbul'a dönüşü onu kaçtığını düşündüğü geçmişle yeniden yüzleştiriyor."

"BU TOPRAKLARDA YAŞANMIŞ GERÇEK BİR AİLE HİKAYESİ…"

A.B.İ. projesine dair değerlendirmelerde bulunan Kenan İmirzalıoğlu, dizinin gerçeklik duygusuna dikkat çekerek, "Bu topraklarda yaşanmış gerçek bir aile hikâyesi…" sözleriyle projenin güçlü ve sahici dünyasını vurguladı.

Kenan İmirzalıoğlu (Takvim.com)

"MERAK DUYGUSU YÜKSEK BİR AİLE DRAMI"

Dizinin anlatı yapısına da değinen İmirzalıoğlu, "Merak duygusu yüksek, duygusal açılımların ve aksiyonun olduğu bir aile dramı…" ifadeleriyle A.B.İ.'nin izleyiciye sunduğu dünyayı özetledi.

SALI AKŞAMI ATV'DE

Güçlü anlatımıyla dikkat çekecek olan A.B.İ.'nin oyuncu kadrosunda Kenan İmirzalıoğlu ve Afra Saraçoğlu'nun yanı sıra Asude Kalebek, Sinan Tuzcu, Diren Polatoğulları, Nihal Koldaş, Toprak Sağlam, Serkay Tütüncü, Tuğçe Açıkgöz, Şahin Kendirci, Ali Önsöz, Esra Şengünalp, Yaren Yapıcı, Ebrar Karabakan, Ardıl Zümrüt, Mert Demirci, Ayşen Sezerel, Burak Can Doğan, Tarık Ündüz ve Tarık Papuççuoğlu ile Tülay Bursa gibi başarılı isimler yer alıyor. A.B.İ., etkileyici anlatımı ve güçlü hikayesi ile Salı akşamı atv'de.

A.B.İ. İlk Bölümüyle 13 Ocak Salı atv'de!