Habertürk’te kara perde aralandı! Uyuşturucu ve fuhuş skandalında itiraflar zinciri açığa çıktı...

Can Holding Medya Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Tekdağ'ın kontrolündeki Habertürk'te patlayan eski Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy'un başrol olduğu uyuşturucu ve fuhuş skandalında yeni ayrıntılar ortaya çıktı. İfade veren bir kadın spiker, 2018'in temmuz ayında Kilyos'ta Suma Beach isimli plajda Big Burn festivaline katıldıklarını, kız arkadaşına Mehmet Akif Ersoy'un sarkıntılık yaptığını söyledi. Tutuklanan Habertürk'ün eski Genel Müdürü Veyis Ateş'le ilgili de kritik bilgiler verdi.

'UYUŞTURUCUYU VEYİS ATEŞ GETİRDİ'

İşte o ifade: "4 Mayıs 2019'da ise D. isimli kız ve ben Akif'in evindeydik. Anahtarı bende vardı. Akif eve geldi akşam ve 'Biraz sonra Veyis Ateş gelecek, kokoreç (kokain) getirecek' dedi. Ateş geldi. Kendisi ile orada tanıştım. Çok geçmeden cebinden uyuşturucu madde çıkardı. 4'ümüz de uyuşturucu madde kullandık. Ben ve Akif'in ilk defa uyuşturucu kullanışımızdı".

'UP OLMAK İSTİYORUM'

Kokain kullandığı belirlenen yapımcı Timur Savcı ve Ela Rümeysa Cebeci'nin arasında uyuşturucu teminine ilişkin yaptığı görüşmeler tespit edildi. 25 Ekim 2024'te Savcı'nın Cebeci'ye işyerinin konumunu gönderdiği belirlendi. İkilinin akşam 19.00'da Levent'teki bir ofiste buluştuklarına ilişkin yazışmalar soruşturma dosyasına girdi. Cebeci'nin 30 Ekim 2024'te Savcı'ya esrar etkisine sahip madde olan THC'yi söyleyerek, "THC'mi unutma, up olmak istiyorum" mesajları gönderdiği belirlendi.

UYUŞTURUCU SERVİSİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlü isimlere yönelik uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında önceki gün yeni bir dalga operasyon düzenlendi. Gözaltına alınanlar arasında Bebek Otel'in sahibi Muzaffer Yıldırım, işletmecisi Arif Altunbulak, ünlü sanatçılar Gülşen, ünlülerin menajeri Haluk Şentürk, şarkıcı Alya Şahinler, Türkiye Karate şampiyonu Gözde Anuk, fenomenler Berna Arıcı, model Duygu Açıksöz, Ciciş kardeşler olarak bilinen Esra ve Ceyda Ersoy kardeşlerden Ceyda Ersoy, şarkıcı Alya Şahinler'in de olduğu 26 şüpheli gözaltına alındı. Dün Adli Tıp Kurumu'na getirilen şüphelilerden kan ve saç örnekleri alındı. Öte yandan Ceyda Ersoy'un evinde yapılan aramada, kokain ile yüzlerce uyuşturucu ve uyarıcı haplar ele geçirildi. Aramada "uyuşturucu servisi" de belgelendi. Tabakta kullanıma hazır kokain bulunduğu da görüldü.

9 YENİ POZİTİF

Uyuşturucu soruşturması kapsamında 18 Aralık'ta yapılan operasyonda şarkıcı Aleyna Tilki, oyuncular İrem Sak, Ezgi Eyüboğlu, Melisa Döngel, fenomen Danla Biliç, Mümine Sena Yıldız gözaltına alınmış, ATK'ya kan ve saç örneği vermişti. Melisa Döngel, Ezgi Eyüboğlu, Mümine Senna Yıldız, Recep Men, İsmail Ahmet Akçay, Cihan Şensözlü, Yiğit Macit, Gizem Türedi, Mehmet Ali Gül'ün test sonuçlarında 'kokain' maddesi pozitif çıktı. İrem Sak'ın ve Danla Biliç'in test sonucu ise negatif çıktı.

Haber: Atakan Irmak