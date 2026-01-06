Gupse Özay’dan Barış Arduç açıklamaları: Kıskançlık testi gündem oldu
Gupse Özay, katıldığı programda ilişkilere dair soruların yöneltildiği kıskançlık testine verdiği yanıtlarla gündem oldu. Ünlü oyuncunun eşi Barış Arduç hakkında yaptığı açıklamalar sosyal medyada dikkat çekti.
Ünlüler dünyasının gözde çiftlerinden Gupse Özay ve Barış Arduç, mutlu evlilikleriyle sık sık gündeme geliyor. 2020 yılında evlenen, 2022'de kızları Jan Asya'yı kucaklarına alan çift, özel hayatlarını genellikle gözlerden uzak yaşamayı tercih ediyor.
Birbirlerine duydukları sevgi ve saygıyla örnek gösterilen ikili, zaman zaman verdikleri röportajlarla ilişkilerinin dinamiklerine dair ipuçları paylaşıyor. Bu kez gündemin odağında Gupse Özay vardı.
Kıskançlık Testine Katıldı
Gupse Özay, Aslıhan Doğan Turan'ın programına konuk olarak kıskançlık testine katıldı. Programda yöneltilen soruları net ve özgüvenli bir tavırla yanıtlayan Özay, açıklamalarıyla kısa sürede dikkatleri üzerine çekti.
Ünlü oyuncu, eşine dair sorulara verdiği cevaplarda kıskançlığa mesafeli bir duruş sergiledi. Özay, "Kocam alyans takmayabilir, en yakın arkadaşı karşı cinsten olabilir, telefon şifresini bana söylemek zorunda değil ve Instagram'da benimle hikâye paylaşmayabilir" ifadelerini kullandı.
Yanıtlar Gündem Oldu
Gupse Özay'ın bu sözleri, ilişkilerde güven ve bireysel alan vurgusu olarak yorumlandı. Programda dile getirdiği açıklamalar, kısa sürede sosyal medyada ve magazin gündeminde geniş yankı buldu.
Baba-Kız Bağına Dair Samimi Anlatım
Programda sadece eş ilişkisine değil, Barış Arduç ile kızları Jan Asya arasındaki bağa da değinen Özay, baba-kız ilişkisinin zamanla değiştiğini anlattı. Ünlü oyuncu, kızlarının artık babasına daha farklı bir bağla yaklaştığını şu sözlerle ifade etti.
Özay, eşi Barış Arduç ve kızı Jan Asya arasındaki bağı da şöyle anlattı: "Şu an benden daha çok babacı değil. Enteresan yani, inanılmaz anne aşkı var. Fakat babaya olan aşkını da sanki biraz belli etmeye başladı gibi bir durum var. Yani atıyorum, normalde hep ben gidince ağlardı. Şimdi babasına sarılıp ağlıyor"
"Babası Dayanamıyor"
Özay, bu süreçte ebeveyn tutumlarının da farklılaştığını belirterek, pedagoglardan aldığı tavsiyelere değindi. Kendisinin ağlayarak da olsa açıklayıp gitmeyi öğrendiğini söyleyen oyuncu, Barış Arduç'un bu konuda daha duygusal davrandığını anlattı.
"Babası bunu yapamıyor. Sarılıyor, birlikte ağlıyor. Hatta organizasyonunu iptal edip 'Kızım gitme diyor' diyor. Çok yumuşak karnından yakalandı ve kızım da bunun farkında. Müthiş manipüle ediyor babasını" sözleri, izleyenleri gülümsetti.