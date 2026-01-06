Gupse Özay’dan Barış Arduç açıklamaları: Kıskançlık testi gündem oldu

Kaynak: Sosyal medya Ünlü oyuncu, eşine dair sorulara verdiği cevaplarda kıskançlığa mesafeli bir duruş sergiledi. Özay, "Kocam alyans takmayabilir, en yakın arkadaşı karşı cinsten olabilir, telefon şifresini bana söylemek zorunda değil ve Instagram'da benimle hikâye paylaşmayabilir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Sosyal medya Yanıtlar Gündem Oldu Gupse Özay'ın bu sözleri, ilişkilerde güven ve bireysel alan vurgusu olarak yorumlandı. Programda dile getirdiği açıklamalar, kısa sürede sosyal medyada ve magazin gündeminde geniş yankı buldu.

Kaynak: Sosyal medya Baba-Kız Bağına Dair Samimi Anlatım Programda sadece eş ilişkisine değil, Barış Arduç ile kızları Jan Asya arasındaki bağa da değinen Özay, baba-kız ilişkisinin zamanla değiştiğini anlattı. Ünlü oyuncu, kızlarının artık babasına daha farklı bir bağla yaklaştığını şu sözlerle ifade etti.

Kaynak: Sosyal medya Özay, eşi Barış Arduç ve kızı Jan Asya arasındaki bağı da şöyle anlattı: "Şu an benden daha çok babacı değil. Enteresan yani, inanılmaz anne aşkı var. Fakat babaya olan aşkını da sanki biraz belli etmeye başladı gibi bir durum var. Yani atıyorum, normalde hep ben gidince ağlardı. Şimdi babasına sarılıp ağlıyor"