Kenan Doğulu Gelinim Şarkısını Kime Yazdığını Yıllar Sonra Açıkladı

Kenan Yıldız Bağlantısı: Milli futbolcu Kenan Yıldız'ın isminin hikayesine de değinen sanatçı, futbolcunun ailesiyle Dinar depremi döneminde yaşadıkları duygusal bağı ve isminin nasıl "Kenan" konulduğunu paylaştı. 1995 Dinar depremi sonrası bölgeye giden Doğulu, o sırada nişanlı olan Kenan Yıldız'ın anne ve babasına moral vermek için gitar çalar. Deprem felaketi nedeniyle 90 gündür hiç gülmeyen çift, sanatçıyı dinleyince aylar sonra ilk kez gülümser. Bunun üzerine babası, "Bir gün oğlumuz olursa adını Kenan koyalım" diyerek söz verir.