Kenan Doğulu Gelinim Şarkısını Kime Yazdığını Yıllar Sonra Açıkladı
Yıllardır düğünlerin en çok çalınan şarkısı olan "Gelinim" eserinin ardındaki gizem sonunda aydınlandı. Kenan Doğulu geçtiğimiz gün katıldığı bir programda bu romantik besteyi eşi Beren Saat ya da eski bir aşkı için değil, henüz küçük bir çocukken kız kardeşi Canan Doğulu için kaleme aldığını belirterek herkesi şaşırttı.
Türk pop müziğinin efsane ismi Kenan Doğulu, 1996 yılından beri dillerden düşmeyen "Gelinim" şarkısının gerçek sahibini ilk kez açıkladı.
ŞARKININ GERÇEK SAHİBİ MEĞER ÇOK YAKININDAYMIŞ
Programda samimi açıklamalarda bulunan Kenan Doğulu, ailesindeki neredeyse her birey için bir bestesi olduğunu belirtti. 1996 yılında piyasaya sürdüğü ve üzerinden onlarca yıl geçmesine rağmen popülerliğini yitirmeyen "Gelinim" şarkısının hikayesi ise izleyenleri oldukça duygulandırdı.
-
İlham Kaynağı: Şarkı, Kenan Doğulu'nun kız kardeşi Canan Doğulu için yazılmış.
-
Yazılış Zamanı: Canan Doğulu henüz çok küçük bir çocukken, ağabeyi Kenan onun bir gün gelin olacağı günü hayal ederek bu dizeleri kaleme almış.
-
Düğün Anısı: Canan Doğulu'nun düğün gününde bu şarkıyı ağabeyi Ozan Doğulu ile birlikte sahnede icra ettiklerini belirten Kenan Doğulu, o an tüm ailenin gözyaşlarına boğulduğunu ifade etti.
KENAN DOĞULU'NUN DİĞER ŞARKILARI VE ÖZEL İTHAFLARI
Ünlü sanatçı sadece "Gelinim" ile sınırlı kalmadığını, hayatındaki özel insanlar için sürekli üretim yaptığını da programda tek tek sıraladı. İşte o özel şarkılardan bazıları ve hikayeleri:
-
Beren Saat İçin: Eşi Beren Saat'e olan aşkını "Yosun" şarkısıyla ölümsüzleştirdiğini ve bu şarkıyı bir 14 Şubat Sevgililer Günü'nde ona hediye ettiğini anlattı.
-
Yeğenleri İçin: Abisi Ozan Doğulu'nun kızlarının her biri için doğdukları gün özel birer şarkı bestelediğini açıkladı.
-
Kenan Yıldız Bağlantısı: Milli futbolcu Kenan Yıldız'ın isminin hikayesine de değinen sanatçı, futbolcunun ailesiyle Dinar depremi döneminde yaşadıkları duygusal bağı ve isminin nasıl "Kenan" konulduğunu paylaştı. 1995 Dinar depremi sonrası bölgeye giden Doğulu, o sırada nişanlı olan Kenan Yıldız'ın anne ve babasına moral vermek için gitar çalar. Deprem felaketi nedeniyle 90 gündür hiç gülmeyen çift, sanatçıyı dinleyince aylar sonra ilk kez gülümser. Bunun üzerine babası, "Bir gün oğlumuz olursa adını Kenan koyalım" diyerek söz verir.