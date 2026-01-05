Ozan Tufan’ın eşi Rojin Tufan’dan kıskançlık çıkışı: Son gülüşü olur!
Trabzonspor forması giyen milli futbolcu Ozan Tufan’ın eşi Rojin Tufan, katıldığı programda kıskançlık üzerine yaptığı açıklamalarla dikkat çekti. Karşı cinsten gelen iltifatlara dair sözleri, sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.
Trabzonspor forması giyen milli futbolcu Ozan Tufan'ın eşi Rojin Tufan, konuk olduğu programda samimi açıklamalarda bulundu. Kıskançlıkla ilgili yöneltilen sorulara net yanıtlar veren Rojin Tufan, eşine dair yaptığı yorumlarla izleyenlerin ilgisini çekti.
"Son Gülüşü Olur"⚠️
Programda Rojin Tufan'a, "Ozan Tufan karşı cinsten gelen iltifatları gülerek karşılayabilir mi?" sorusu yöneltildi.
Bu soruya esprili ama net bir yanıt veren Rojin Tufan, "Hayır, karşılayamaz. Eminim ki o an kendine hakim olamaz ve güler. Bu da son gülüşü olur" ifadelerini kullandı. Açıklama, stüdyoda tebessümle karşılanırken sosyal medyada da geniş yankı buldu.
Sosyal Medyada Yorum Yağdı 📱
Rojin Tufan'ın sözleri, kısa sürede sosyal medyada çok sayıda yorum aldı. Kimi kullanıcılar açıklamayı esprili bulurken, kimi takipçiler ise bu tarz kıskançlıkları eleştirdi. Rojin Tufan'ın samimi çıkışı, hem programın hem de sosyal medyanın gündemine oturmayı başardı.
Tufan Ailesi 👨👩👦
Ozan Tufan ve Rojin Tufan, 2021 yılında evlenmişti. Çift, bir yıl sonra Aren Kuzey adını verdikleri çocuklarını kucaklarına aldı. Sosyal medyayı aktif kullanan Rojin Tufan, zaman zaman aile hayatına dair paylaşımlarıyla da dikkat çekiyor.
Ozan Tufan'ın Bella Hadid Anısı
Rojin Tufan, konuk olduğu başka bir programda ise eşi Ozan Tufan'ın Bella Hadid ansını anlatmıştı:
"Cannes'da akşam yemeğinden dönerken bir baktık ki önümüzde Bella Hadid yürüyor. Gazetecilerin arasından geçmemiz lazım ama müthiş bir kalabalık var. Ozan'ın elini tutmaya çalışırken bir baktım Ozan yok! Meğer bizimki Bella Hadid'in hemen arkasına geçmiş. Bella Hadid'in de Herkül gibi iki koruması var. Bunu bir tuttular omzundan. Ozan da 'Don't touch me' (Bana dokunma) diyor onlara. Yanına gittim ve sinirlerim tepemdeydi. Beni kalabalığın ortasında bıraktı. Bella Hadid ise Ozan'a baktı ve 'Üf' diyerek sinirlendi. Ama Ozan mest oldu. Ben de Ozan'a 'Beni neden orada bıraktın' diye bağırdım."
Rojin Tufan, eşinin kendisine "Ben fotoğraf için izin alacaktım. Seni ve Aren'i de çekmek için" dediğini söyledi ve ekledi: "Oğlumuz Aren odada uyuyordu. Çocuğu akşam yemeğine bile götürmedik. Ben Ozan'a bağırıp çağırdım ama o çok mutluydu."