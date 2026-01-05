Ozan Tufan’ın eşi Rojin Tufan’dan kıskançlık çıkışı: Son gülüşü olur!

Rojin Tufan'ın sözleri, kısa sürede sosyal medyada çok sayıda yorum aldı. Kimi kullanıcılar açıklamayı esprili bulurken, kimi takipçiler ise bu tarz kıskançlıkları eleştirdi. Rojin Tufan'ın samimi çıkışı, hem programın hem de sosyal medyanın gündemine oturmayı başardı.

Kaynak: Sosyal medya

Ozan Tufan'ın Bella Hadid Anısı

Rojin Tufan, konuk olduğu başka bir programda ise eşi Ozan Tufan'ın Bella Hadid ansını anlatmıştı:

"Cannes'da akşam yemeğinden dönerken bir baktık ki önümüzde Bella Hadid yürüyor. Gazetecilerin arasından geçmemiz lazım ama müthiş bir kalabalık var. Ozan'ın elini tutmaya çalışırken bir baktım Ozan yok! Meğer bizimki Bella Hadid'in hemen arkasına geçmiş. Bella Hadid'in de Herkül gibi iki koruması var. Bunu bir tuttular omzundan. Ozan da 'Don't touch me' (Bana dokunma) diyor onlara. Yanına gittim ve sinirlerim tepemdeydi. Beni kalabalığın ortasında bıraktı. Bella Hadid ise Ozan'a baktı ve 'Üf' diyerek sinirlendi. Ama Ozan mest oldu. Ben de Ozan'a 'Beni neden orada bıraktın' diye bağırdım."