PODCAST CANLI YAYIN

Uzak Şehir’in Pakize’si Yaren Güldiken’den baba-kız paylaşımı: Babası Tom Hardy mi?

Uzak Şehir dizisinde Pakize karakterini canlandıran Yaren Güldiken, sosyal medya hesabında baba-kız paylaşımında bulundu. Ünlü oyuncunun babasını görenler şaşkınlıklarını gizleyemezken övgü yağdırdı.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Uzak Şehir’in Pakize’si Yaren Güldiken’den baba-kız paylaşımı: Babası Tom Hardy mi?

Uzak Şehir dizisindeki Pakize karakteriyle adını geniş kitlelere duyuran Yaren Güldiken, kariyeri kadar sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık gündem oldu.

Kaynak: Sosyal medya

Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ünlü oyuncu, Instagram hesabında yaptığı son paylaşımla bir kez daha tüm dikkatleri üzerine topladı.

Kaynak: Sosyal medya

Güldiken, 197 bin takipçi sayısına ulaştığı Instagram hesabının hikaye kısmında babası ile çektiği bir videoyu takipçilerinin beğenisine sundu.

Kaynak: Sosyal medya

Güldiken'in baba-kız paylaşımı, birçok magazin ve fan sayfası tarafından da yayınlanarak kısa sürede sosyal medyada hızla yayıldı. Sosyal medya kullanıcılarının yoğun ilgi gösterdiği görüntülerde Güldiken'in babası dikkat çekti. Baba-kızın benzerliği ise çok konuşuldu.

Kaynak: Sosyal medya

İşte o görüntüler...

Yaren Güldiken’in babası Tom Hardy mi?

Kaynak: Sosyal medya

Aile Paylaşımı Sosyal Medyayı Salladı

Öte yandan Yaren Güldiken'in annesi ve babasına yer verdiği Instagram paylaşımı da bir kez daha gündeme geldi Paylaşımın altına yapılan yorumlar ise dikkat çekti.

Kaynak: Sosyal medya

Bir sosyal medya kullanıcısı "Babası Tom Hardy mi?" derken bir başkası "Abla baban aşırı genç duruyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Sosyal medya

Baba-kızın benzerliği için de "Babanıza benziyorsunuz", "Aynı babasının kopyası" yorumları yapıldı.

Kaynak: Sosyal medya

Yaren Güldiken'in annesi ve babası.

Kaynak: Sosyal medya

Yaren Güldiken ve babası.

Kaynak: Sosyal medya

Yaren Güldiken ve babası.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler