Uzak Şehir’in Pakize’si Yaren Güldiken’den baba-kız paylaşımı: Babası Tom Hardy mi?
Uzak Şehir dizisinde Pakize karakterini canlandıran Yaren Güldiken, sosyal medya hesabında baba-kız paylaşımında bulundu. Ünlü oyuncunun babasını görenler şaşkınlıklarını gizleyemezken övgü yağdırdı.
Uzak Şehir dizisindeki Pakize karakteriyle adını geniş kitlelere duyuran Yaren Güldiken, kariyeri kadar sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık gündem oldu.
Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ünlü oyuncu, Instagram hesabında yaptığı son paylaşımla bir kez daha tüm dikkatleri üzerine topladı.
Güldiken, 197 bin takipçi sayısına ulaştığı Instagram hesabının hikaye kısmında babası ile çektiği bir videoyu takipçilerinin beğenisine sundu.
Güldiken'in baba-kız paylaşımı, birçok magazin ve fan sayfası tarafından da yayınlanarak kısa sürede sosyal medyada hızla yayıldı. Sosyal medya kullanıcılarının yoğun ilgi gösterdiği görüntülerde Güldiken'in babası dikkat çekti. Baba-kızın benzerliği ise çok konuşuldu.
Aile Paylaşımı Sosyal Medyayı Salladı
Öte yandan Yaren Güldiken'in annesi ve babasına yer verdiği Instagram paylaşımı da bir kez daha gündeme geldi Paylaşımın altına yapılan yorumlar ise dikkat çekti.
Bir sosyal medya kullanıcısı "Babası Tom Hardy mi?" derken bir başkası "Abla baban aşırı genç duruyor" ifadelerini kullandı.
Baba-kızın benzerliği için de "Babanıza benziyorsunuz", "Aynı babasının kopyası" yorumları yapıldı.
Yaren Güldiken'in annesi ve babası.
