Uzak Şehir’in Pakize’si Yaren Güldiken’den baba-kız paylaşımı: Babası Tom Hardy mi?

Güldiken'in baba-kız paylaşımı, birçok magazin ve fan sayfası tarafından da yayınlanarak kısa sürede sosyal medyada hızla yayıldı. Sosyal medya kullanıcılarının yoğun ilgi gösterdiği görüntülerde Güldiken'in babası dikkat çekti. Baba-kızın benzerliği ise çok konuşuldu.

Kaynak: Sosyal medya

Aile Paylaşımı Sosyal Medyayı Salladı

Öte yandan Yaren Güldiken'in annesi ve babasına yer verdiği Instagram paylaşımı da bir kez daha gündeme geldi Paylaşımın altına yapılan yorumlar ise dikkat çekti.