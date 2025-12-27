Kendall Jenner’ın okuduğu ‘Kürk Mantolu Madonna’ kitabının konusu ne, yazarı kim?

(sosyal medya) Kürk Mantolu Madonna ne zaman yayımlandı? Roman ilk kez 1943 yılında yayımlandı ve zamanla Türk edebiyatının en çok okunan klasiklerinden biri haline geldi.

(sosyal medya) Kürk Mantolu Madonna kimdir? Kürk Mantolu Madonna, Sabahattin Ali'nin aynı adlı romanında geçen gerçek bir kişi değil bir sanat eseridir. Romanda bu ad Berlin'de bir sergide Raif Efendi'nin gördüğü ve derinden etkilendiği bir kadın portresine verilir.