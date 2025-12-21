Umut Akyürek hayatının en yıkıcı anını anlattı: “Öleyim dedim ama ölemiyorsun”
Ünlü şarkıcı Umut Akyürek, kızının sağlık süreci nedeniyle yaşadığı derin sıkıntıyı konuk olduğu bir programda dile getirdi. O günlerden bu yana psikolojik destek aldığını açıklayan Akyürek, yaşadıklarını içtenlikle anlattı.
Umut Akyürek, konuk olduğu bir programda hayatının en ağır dönemini anlattı. Sanatçı, ailesiyle geçirdiği zor günlerin duygusal olarak üzerindeki etkilerini ilk kez bu denli açık ifade etti. Kızının sağlık sürecinin hayatındaki sarsıcı etkisi, Akyürek'in anlatımlarında net bir şekilde hissedildi.
"En Yıkıcı An"
Modacı Uğurkan Erez'in programına konuk olan Akyürek, "Hayatında yaşadığın en yıkıcı an neydi?" sorusuna verdiği yanıtla dikkat çekti. Akyürek, çocuğunu hastaneye yatırdığı günün kendisi için adeta bir dönüm noktası olduğunu belirtti.
Ünlü isim, şu ifadeleri kullandı: "Çocuğumu hastaneye yatırmak... O ilk yatırış çok korkunçtu. Orada adeta duvara tosladım. İçimde büyük bir boşluk oluştu. Aman ya Rabbim, o duyguyu anlatamam"
"Çok Dibi Gördüm"
O günlerin kendisinde bıraktığı etkiden de bahseden şarkıcı, "O günden beri antidepresan kullanıyorum ve hala bırakamadım. Her şey çok anlamsız geldi; hayat, mayat... 'Öleyim' dedim ama ölemiyorsun da çünkü çocuğun var. Çok dibi gördüm" dedi.
Ne Olmuştu?
Umut Akyürek'in kızının geçtiğimiz aylarda madde kullanımı gündeme gelmişti. Sanatçı, bu süreçte kızının tedaviyi kabul etmediğini ve aile olarak hukuki yollara başvurmak zorunda kaldıklarını dile getirmişti. Akyürek "Kızımız bu kez tedavi görmeyi kabul etmiyor. Bunun için mahkemeye başvurmamız gerekiyor" demişti.
Yaşanan gerginliklerin ardından Akyürek'in kızı Melek Bal ise sosyal medya hesabından paylaştığı sert ve sitem dolu mesajlarla dikkat çekmiş, bu paylaşımlar aile içindeki zor dönemin boyutunu gözler önüne sermişti.