Necati Şaşmaz’dan doğum günü sürprizi: Çocuklarının son halini paylaştı
Kurtlar Vadisi’nin Polat Alemdar’ı Necati Şaşmaz, doğum gününde kural bozdu ve gözlerden uzak büyüttüğü iki oğlunun son haline de paylaşımında yer verdi. 54’üncü yaşını kutlayan oyuncuya kutlama mesajları yağarken oğullarının son hali dikkat çekti.
Kurtlar Vadisi'nde canlandırdığı Polat Alemdar karakteriyle hafızalara kazınan Necati Şaşmaz, 12 Aralık 2012 tarihinde Nagehan Kaşıkçı ile nikah masasına oturdu.
Oyuncunun bu evlilikten Ali Nadir ve Yusuf Emir adında iki oğlu oldu. 2019 yılında evliliğini sonlandıran Şaşmaz, çocuklarını her zaman kameralardan uzak büyütmeye özen gösterdi.
Doğum Gününde Kural Bozdu 🎂
15 Kasım'da 54'üncü yaşını kutlayan oyuncu, doğum günü paylaşımında ise kural bozdu. Çalışma arkadaşları ve oğullarıyla doğum gününü kutlayan Şaşmaz, 635 bin takipçi sayısına ulaştığı Instagram hesabında sürpriz bir paylaşımda bulundu.
Doğum günü kutlamasından kareler yayınlayan ünlü oyuncu, paylaşımında iki oğlu Ali Nadir ve Yusuf Emir'e de yer verdi.
Oğullarının Değişimi Dikkat Çekti 👦
Şaşmaz'ın oğullarının son halini görenler "Ne kadar büyümüşler", "Maşallah ikisi de çok yakışıklı" yorumlarında bulundu.
Öte yandan Necati Şaşmaz'ın da son hali dikkatlerden kaçmadı ve sosyal medyayı ikiye böldü. Kimisi "Eski halinden eser yok" derken kimisi oyuncunun hiç değişmediğini ifade etti.
Ekranlara Dön Çağrısı ve Tebrikler 🎉
Şaşmaz'ın "Ekranlara dön" çağrısında bulunana takipçileri, ünlü oyuncunun yeni yaşıyla ilgili güzel dileklerini de dile getirdi.
Sosyal Medyada Yoğun İlgi 📱
Birçok magazin ve fan sayfası tarafından da yayınlanan doğum günü fotoğrafları, kısa sürede Instagram'da hızla yayıldı ve binlerce beğeni aldı.