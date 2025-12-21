Çıtayı arşa çıkaran Ozan Baran’dan Süreyya Yalçın’a 727 milyon TL'lik hediye!

Kaynak: Takvim Fotoğraf Arşivi

10. Yıla Dudak Uçuklatan Hediye ✈️

Gecenin ardından en çok merak edilen konu ise Ozan Baran'ın eşine aldığı hediyeydi. Sabah'ta yer alan habere göre; ünlü iş insanının, evliliklerinin 10. yılına özel olarak Süreyya Yalçın'a 727 milyon TL değerinde bir jet satın aldığı ortaya çıktı. Bu sürpriz, cemiyet hayatında büyük yankı uyandırdı.