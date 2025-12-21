PODCAST CANLI YAYIN

Çıtayı arşa çıkaran Ozan Baran’dan Süreyya Yalçın’a 727 milyon TL'lik hediye!

Sosyetenin tanınmış ismi Süreyya Yalçın, doğum günüyle birlikte evliliğinin 10. yılını İstanbul’da görkemli bir geceyle kutladı. Eşi Ozan Baran’ın sürpriz hediyesi ise gecenin en çok konuşulan detayı oldu.

Sosyetik güzel Süreyya Yalçın, geçtiğimiz günlerde Nişantaşı'ndaki özel bir mekanda hem doğum gününü hem de eşi Ozan Baran ile evliliklerinin 10. yılını kutladı.

Kaynak: Takvim Fotoğraf Arşivi

Ozan Baran, bu anlamlı gün için mekanı kapatarak yaklaşık 40 kişilik özel bir davet organize etti. Davetliler gece boyunca keyifli anlar yaşarken, çiftin mutluluğu gözlerden kaçmadı.

Kaynak: Takvim Fotoğraf Arşivi

Eğlence Ortaköy'de Devam Etti 🎶

Kutlamalar Nişantaşı ile sınırlı kalmadı. Gecenin ilerleyen saatlerinde eğlence, Ortaköy'deki başka bir mekanda devam etti. Süreyya Yalçın ve Ozan Baran, dostlarıyla birlikte müzik ve dans eşliğinde bu özel günü doyasıya kutladı. Geceden geriye, uzun süre hafızalardan silinmeyecek anlar kaldı.

Kaynak: Takvim Fotoğraf Arşivi

10. Yıla Dudak Uçuklatan Hediye ✈️

Gecenin ardından en çok merak edilen konu ise Ozan Baran'ın eşine aldığı hediyeydi. Sabah'ta yer alan habere göre; ünlü iş insanının, evliliklerinin 10. yılına özel olarak Süreyya Yalçın'a 727 milyon TL değerinde bir jet satın aldığı ortaya çıktı. Bu sürpriz, cemiyet hayatında büyük yankı uyandırdı.

Kaynak: Sosyal medya

Türkiye'ye Artık Özel Jetle 💫

Yaklaşık 10 yıl önce evlenerek ABD'ye yerleşen çift, Türkiye özlemlerini sık sık dile getiriyordu. Yalçın, Amerika'dayken ülkesini ve ailesini çok özlediğini belirtirken, artık Türkiye'ye özel jetiyle gelip gidecek olması dikkat çekti.

Kaynak: Sosyal medya

Çiftin bu görkemli kutlaması, cemiyet gündeminde uzun süre konuşulacağa benziyor.

Kaynak: Sosyal medya

"Artık Kilo Vermeyin"⚠️

Öte yandan Süreyya Yalçın, son dönemde verdiği kilolarla dikkat çekmiş ve son haliyle sevenlerini endişelendirmişti.

Kaynak: Sosyal medya

Yalçın'a sosyal medyada "Süreyya Hanım çok zayıflamışsınız artık, kilo vermeyin" şeklinde yorumlar yapılmıştı.

