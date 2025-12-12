Murat Cemcir’den yoğun bakım sonrası ilk açıklama: 72 saat bitmek bilmedi

"3 gece yoğun bakımda kaldıktan sonra... 72 saat beklemek... Ömrümün geçmek bilmeyen en uzun saatleriydi. Başta doktorlarım olmak üzere, benimle ilgilenen hemşirelere, hasta bakıcılara ve tüm hastane personeline teşekkür ediyorum"

Kaynak: Sosyal medya

Ünlü oyuncu, hem ailesine hem de geçmiş olsun dileklerini ileten herkese teşekkür etti:

"Merhaba 2. hayat. Başta ailem ve akrabalarım olmak üzere; Geçmiş olsun demek için; hastaneye gelip beni hastanede ziyaret eden, telefonla arayan, farklı mecralardan mesaj yazan, beni tanıyanlar ve tanıdıkları yoluyla geçmiş olsun dileklerini ileten, bana ulaşamayıp kalbi bir şekilde gönlünden bana geçmiş olsun dileyerek sevdiklerini gösteren, hissettiren, kalbiyle iyileşmem için dua eden herkese tüm kalbimle teşekkür ediyor ve şükranlarımı sunuyorum"