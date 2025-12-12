Murat Cemcir’den yoğun bakım sonrası ilk açıklama: 72 saat bitmek bilmedi
İç kanama nedeniyle günlerce yoğun bakımda kalan ünlü oyuncu Murat Cemcir, taburcu olduktan sonra sessizliğini bozdu. Cemcir, yaşadığı zorlu süreci “Ömrümün geçmek bilmeyen en uzun saatleriydi” sözleriyle anlattı.
Evinde geçirdiği iç kanama nedeniyle acil olarak hastaneye kaldırılan Murat Cemcir, üç gün boyunca yoğun bakımda tedavi gördü. İki haftalık sürecin ardından taburcu edilen ünlü oyuncu, sağlık durumunun iyiye gitmesiyle evde dinlenmeye geçti.
"Geçmek Bilmeyen En Uzun Saatler"
Cemcir, yaşadıklarını sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla anlattı:
"3 gece yoğun bakımda kaldıktan sonra... 72 saat beklemek... Ömrümün geçmek bilmeyen en uzun saatleriydi. Başta doktorlarım olmak üzere, benimle ilgilenen hemşirelere, hasta bakıcılara ve tüm hastane personeline teşekkür ediyorum"
Ünlü oyuncu, hem ailesine hem de geçmiş olsun dileklerini ileten herkese teşekkür etti:
"Merhaba 2. hayat. Başta ailem ve akrabalarım olmak üzere; Geçmiş olsun demek için; hastaneye gelip beni hastanede ziyaret eden, telefonla arayan, farklı mecralardan mesaj yazan, beni tanıyanlar ve tanıdıkları yoluyla geçmiş olsun dileklerini ileten, bana ulaşamayıp kalbi bir şekilde gönlünden bana geçmiş olsun dileyerek sevdiklerini gösteren, hissettiren, kalbiyle iyileşmem için dua eden herkese tüm kalbimle teşekkür ediyor ve şükranlarımı sunuyorum"
Cemcir, sözlerini şöyle sürdürdü: "Tıp elbette elinden geleni yaptı, yapacak da... Ameliyat süreçlerimi değerlendirince anladık ki Allah korumuş... Doğum günüme yoğun bakım odasında girmem de sürecin renkli kısmı oldu..."
Cemcir, "Evde istirahat evresine geçiyoruz. Biz diyorum refakatçilerime teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.
